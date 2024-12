Ngân 98 bị chê “như người máy”, netizen nêu rõ lý do

Ngân 98 hiện đang là một trong những nàng hot girl kiêm DJ nổi tiếng với giới trẻ thông qua hình tượng quyến rũ cùng phong cách ăn mặc khoe hình thể đầy táo bạo. Cô nàng còn được nhiều người gọi là thánh phẫu thuật thẩm mỹ với nhiều lần trùng tu nhan sắc. Trên trang cá nhân, Ngân 98 cũng khá thoải mái với việc công khai chỉnh sửa dung nhan. Mỗi lần thay đổi trên gương mặt, cô đều nhận về lời khen lời chê khác nhau. Tuy nhiên sau đợt trùng tu cách đây khoảng 3 tháng, nhiều người cho rằng gương mặt của cô nàng hiện tại "như người máy", "quá nhựa", tiếc nuối với những đường nét cũ của Ngân 98. Trong loạt ảnh Noel mới đây, Ngân 98 vẫn xuất hiện với hình ảnh kiệm vải nhưng gương mặt lại có phần đơ cứng, nụ cười của cô nàng có phần khiên cưỡng không được thoải mái như trước. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến khác bày tỏ ủng hộ với nhan sắc mới của cô nàng. Về việc thoải mái công khai chia sẻ chuyện "dao kéo", Ngân 98 từng tiết lộ lý do: "Tôi luôn thích chia sẻ mọi thứ về mình cho mọi người biết. Mọi thứ tôi chia sẻ đều là những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình". Từ lúc nổi tiếng, Ngân 98 đã trải qua nhiều cuộc "trùng tu" với bộ ngực khủng, răng sứ, nâng mũi, tiêm cằm. So với thời điểm mới vào nghề, Ngân 98 được nhận xét như ''thay đầu" khi có diện mạo khác một trời một vực. Việc thẩm mỹ nhiều cũng khiến nữ hoàng thị phi này gặp nhiều biến chứng khác nhau. Cụ thể, sau một lần tiêm filler làm đầy vòng 3, Ngân 98 gặp phải tình trạng nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử mô. Hay lần gần nhất sau cuộc đại trùng tu ở Hàn Quốc, mặc dù tuyên bố ngừng phẫu thuật thẩm mỹ song chiếc mũi gặp vấn đề co rút vì chỉnh sửa quá nhiều lần khiến nữ DJ phải tiếp tục can thiệp.

