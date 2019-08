Chồng lấy vợ trẻ con khóc ròng vì ngày nào cũng đèo đi học

Thời gian qua, đã không ít câu chuyện các anh chàng, cô nàng đến tuổi dựng vợ gả chồng mà vẫn không đưa người yêu về ra mắt và bị gia đình "rao bán" trên mạng xã hội. Tưởng chừng chỉ các thanh niên ế mới khổ, thì mới đây, lại một anh chàng lên mạng than vãn vì lấy vợ sớm.

Dòng chia sẻ của anh chàng trên mạng xã hội:

"Vợ tôi bây giờ vẫn đang là sinh viên. Đợt năm thứ nhất cô ấy lên Hà Nội thi và yêu tôi (khi đó cô ấy 18 tuổi). Ngày cô ấy đỗ đại học cũng là ngày tôi biết mình được làm cha. Có 2 lần thôi mà vợ tôi nhạy quá".

Theo như anh chàng chia sẻ, 2 năm trước, vợ anh lên Hà Nội thi đại học thì 2 người quen và yêu nhau. Tuy nhiên, ngày cô vợ đỗ đại học cũng là ngày anh chàng biết mình được làm cha. Cặp đôi sau đó đã thưa chuyện với gia đình 2 bên rồi tổ chức đám cưới.

Thời điểm đó, anh chàng thì đi làm còn cô vợ thì bảo lưu kết quả đại học một năm để ở nhà sinh con. Tuy nhiên, sau một thời gian yên ổn thì bây giờ sáng nào anh chàng cũng phải dậy lo cơm nước cho vợ con rồi chở cả 2 mẹ con đi học.

Hình ảnh cô vợ trẻ khi lên giảng đường. "Giờ con hơn hai tuổi, đi lớp được rồi. Sáng nào tôi cũng phải dậy từ 6h hơn để chợ búa, mua đồ ăn sáng. Xong xuôi đâu đấy là đưa hai mẹ con đi học.



Các ông không hiểu cảm giác chỉ cần ngủ dậy muộn 15 phút thôi là vợ nó chửi ầm cả nhà lên. Chưa kể hôm nào con nó tè dầm nữa thì ôi hôm ấy cả nhà cùng khai luôn. Hai vợ chồng sáng dậy cứ phải gọi là tắm lại từ đầu đến chân", anh chàng chia sẻ.

Kèm theo những dòng chia sẻ, anh cũng không quên đính kèm ảnh "hai cục nợ" của đời mình.

Câu chuyện của anh chàng ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với anh chàng, số khác thì khuyên anh chàng cố gắng vì rất nhiều người mong muốn được vất vả như vậy mà không được.

"Nhiều đứa muốn làm cha làm mẹ mà không được đó em ạ, thôi cố gắng một vài năm."

"So với những người ế, những người chẳng may bị hiếm muộn... thì bạn còn may mắn hơn họ rất nhiều..."

Hiện câu chuyện này vẫn đang thu hút được sự quan tâm trên khắp các diễn đàn.