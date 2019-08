Chuyển nhượng bóng đá: MU hoàn thành thương vụ trung vệ "đắt nhất lịch sử"

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Arsenal lo lắng khi vị trí trung vệ đang rất mong manh và cái tên họ nhắm tới là Dayot Upamecano. Nhưng RB Leipzig đã thẳng thắn từ chối mức giá của đối tác. Chuyển nhượng bóng đá từ tờ Goal, MU không còn mặn mà quan tâm đến Mandzukic. Trong khi đó, thương vụ Paulo Dybala đổ bể. Sau khá nhiều lùm xùm và tốn nhiều giấy mực, Dybala đã hoàn thành bài kiểm tra y tế và xỏ giày ra sân tập tiếp tục hành trình tại thành Turin.Chuyển nhượng cầu thủ từ Sky Sports, MU đã hoàn thành bản hợp đồng mang tên Maguire. Giá trị của trung vệ này rơi vào khoảng 80 triệu bảng và trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Gary Cahill sau khi hết hợp đồng với Chelsea đã được liên kết mạnh mẽ với việc trở lại Aston Villa - câu lạc bộ mà anh lần đầu tiên tạo dựng tên tuổi cho mình. Tuy nhiên, sau tất cả, Crystal Palace mới là bến đỗ của Cahill. Theo Le Parisien, MU sẽ chính thức công bố tân binh thứ 4 của mình trong mùa Hè này, đó là Hannibal Mejbri. Để có sao trẻ từ Monaco, đội chủ sân Old Trafford phải chi ra 9,2 triệu bảng. Christian Eriksen chỉ còn một năm trong hợp đồng hiện tại với Tottenham và đã công khai khẳng định đã sẵn sàng cho một thách thức mới. Thời điểm này, cả Real Madrid, Barcelona, Juventus và Man United đều dành sự quan tâm rất lớn cho Eriksen. Mới đây, trên Twitter của mình, nhà báo uy tín chuyên đưa tin về các cầu thủ người Bỉ, Kristof Terreur vừa hé lộ hình ảnh Romelu Lukaku trong bộ áo tập của CLB Anderlecht. Cầu thủ này được đồn đoán đang xin CLB cũ cho tập nhờ để duy trì phong độ. Leicester cũng gấp rút tìm kiếm người thay thế Harry Maguire và đối tượng được theo đuổi là Nathan Ake của Bournemouth. Tuy nhiên theo tờ Sky Sports, The Cherries ra giá đến 75 triệu bảng Anh cho hậu vệ người Hà Lan. Dù vừa nhận 80 triệu từ M.U, đây vẫn là một con số khó chấp nhận đối với Bầy cáo. Wolverhampton Wanderers vẫn đang thể hiện một tham vọng rất lớn trên thị trường chuyển nhượng hè 2019 và cái tên họ nhắm tới đó là Daniele Rugani của Juventus. Không thể tìm chỗ đứng tại CLB Inter Milan, Nainggolan gia nhập Cagliari, đội bóng cũ của anh dưới dạng cho mượn kèm theo tùy chọn mua đứt vào năm 2020.

