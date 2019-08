Chết cười dân mạng nhận xét nhan sắc đời thường Á hậu 1 Miss World VN

Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Cô cao 1,7 m với số đo ba vòng 80-61-95. Sau đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô nàng này đã đăng quang giải Á hậu 1. Á hậu Kiều Loan sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Cô cao 1,7 m với số đo ba vòng 80-61-95. Cô nàng gốc Quảng Nam này sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây". Ưu điểm của Nguyễn Hà Kiều Loan sự tự tin khi trình diễn trên sân khấu cùng vốn ngoại ngữ tốt. Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 duy trì thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm, đạt giải tại các cuộc thi ngữ văn và tiếng Anh cấp tỉnh. Ngoài thành tích học tập khủng Á hậu 10X còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, từng tham gia một số cuộc thi văn nghệ tại địa phương. Nguyễn Hà Kiều Loan là sinh viên năm nhất khoa Kinh doanh quốc tế - Đại học Đà Nẵng. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô là hoa khôi tại cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường. Kiều Loan ưa chuộng phong cách thanh lịch, nữ tính. Nhiều người nhận xét cô có nụ cười khá duyên và đôi mắt cười khả ái. Trên trang cá nhân, bạn bè và thầy cô giáo thường khen ngợi Kiều Loan có tính cách hòa đồng, năng động, tích cực tham gia hoạt động trường lớp. Kiều Loan đảm nhận chức vụ phó bí thư chi Đoàn khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp 19 tuổi được kết nạp Đảng từ năm học lớp 12 do có thành tích học tập và rèn luyện đạo đức tốt. Trên trang cá nhân, Kiều Loan chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày. Khác với hình ảnh kiêu sa, lộng lẫy trên sân khấu, ngoài đời á hậu ít trang điểm và chuộng phong cách thời trang trẻ trung. Đặc biệt, khá hài hước khi nhiều người so sánh vui gương mặt Nguyễn Hà Kiều Loan giống diễn viên Mạc Văn Khoa

Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Cô cao 1,7 m với số đo ba vòng 80-61-95. Sau đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô nàng này đã đăng quang giải Á hậu 1. Á hậu Kiều Loan sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam. Cô cao 1,7 m với số đo ba vòng 80-61-95. Cô nàng gốc Quảng Nam này sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao khiến đường nét khuôn mặt khá "Tây". Ưu điểm của Nguyễn Hà Kiều Loan sự tự tin khi trình diễn trên sân khấu cùng vốn ngoại ngữ tốt. Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 duy trì thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm, đạt giải tại các cuộc thi ngữ văn và tiếng Anh cấp tỉnh. Ngoài thành tích học tập khủng Á hậu 10X còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, từng tham gia một số cuộc thi văn nghệ tại địa phương. Nguyễn Hà Kiều Loan là sinh viên năm nhất khoa Kinh doanh quốc tế - Đại học Đà Nẵng. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 , cô là hoa khôi tại cuộc thi sinh viên thanh lịch của trường. Kiều Loan ưa chuộng phong cách thanh lịch, nữ tính. Nhiều người nhận xét cô có nụ cười khá duyên và đôi mắt cười khả ái. Trên trang cá nhân, bạn bè và thầy cô giáo thường khen ngợi Kiều Loan có tính cách hòa đồng, năng động, tích cực tham gia hoạt động trường lớp. Kiều Loan đảm nhận chức vụ phó bí thư chi Đoàn khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp 19 tuổi được kết nạp Đảng từ năm học lớp 12 do có thành tích học tập và rèn luyện đạo đức tốt. Trên trang cá nhân, Kiều Loan chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày. Khác với hình ảnh kiêu sa, lộng lẫy trên sân khấu, ngoài đời á hậu ít trang điểm và chuộng phong cách thời trang trẻ trung. Đặc biệt, khá hài hước khi nhiều người so sánh vui gương mặt Nguyễn Hà Kiều Loan giống diễn viên Mạc Văn Khoa