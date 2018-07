Quan điểm trai Hà Nội phải lấy gái Hà thành khiến MXH dậy sóng

Theo như đăng tải, anh chàng này sinh năm 1992 và được một cô bé ở cùng công ty thầm thương trộm nhớ đã lâu. Biết tình cảm của cô gái, chàng trai chỉ cười khẩy vì đúng là “đũa mốc chòi mâm son”. Cô gái kia chỉ là dân tỉnh lẻ mà bản thân anh lại muốn tìm vợ ở gần, tuyệt đối không lấy vợ xa.



Lý do được đưa ra chỉ vì: “Nhà có ông anh trai, may mắn lấy vợ ở gần, cách nhau có 2km, kéo con xe chưa đến 5 phút đã tới nơi. Nhiều khi nhạc phụ chưa chặt gà xong đã thấy ông con rể cầm chai rượu đứng ngoài ngõ. Đến khi vợ chồng ông ấy có con mới sung sướng. Hết ông bà nội lại ông bà ngoại thi nhau chăm bẵm, giặt giũ, nâng lên, đặt xuống, bế bồng, ôm ẵm... Kinh tế ông bà hai bên đều khá giả, vợ chồng mua xe ô tô, mỗi ông bà cho thêm một chút để mua cái xe đẹp hơn. Nhà ông ngoại rộng, thế là sửa sang một chỗ làm cái gara. Đi mẹ vợ đóng cửa, về bố vợ mở cửa, xe đánh vào tận nơi, an ninh 24/24h”.

Dòng tâm sự thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Nhìn cuộc sống của vợ chồng anh rể, chàng trai này cũng thèm muốn được lấy một cô gái gần nhà. Trước đây lúc mới lớn yêu thì chẳng quan trọng lấy gái tỉnh lẻ hay thành phố. Bây giờ lớn hơn, suy nghĩ chín chắn rồi thấy lấy vợ ở tỉnh thật nhiều bất cập. Cũng do vậy mà gặp bất cứ cô gái nào tỉnh lẻ có ý định yêu đương là chàng trai này tránh xa, chỉ coi như bạn bè.

Bên cạnh đó, anh chàng cũng liệt kê một loạt tình huống gặp phải nếu lấy vợ xa như “đến ngày nghỉ, ngày lễ phải về quê thăm bố mẹ”, “gái tỉnh lẻ ở trọ nên phải làm ôsin trung thành mỗi lần chuyển nhà trọ”, “cưới xin phải đón dâu từ sáng sớm”, “tết đến phải hy sinh mấy ngày về nhà ngoại nên không được vui chơi thoải mái”, “đẻ con ông bà ngoại ở xa chỉ lên chốc lát, ông bà nội bận chẳng giúp được tý nào thì phải ngậm ngùi hầu vợ, chăm con” rồi chưa kể nếu bố mẹ vợ ốm đau cũng phải về chăm sóc, hoặc gia đình có việc ma chay hiếu hỉ...

“Ôi, lấy vợ xa thật phiền phức. Anh em có đồng ý với tôi vấn đề này không?”, chàng trai thốt lên.

Bình luận phản pháo của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Quan điểm này càng được khẳng định khi trong một lần hàn huyên tâm sự, một người bạn cũng cho rằng chân lý không bao giờ lấy vợ tỉnh lẻ. “Yêu gái Hà Nội vẫn có cái hay, thích thì hết mình, không thích giải tán, chúng không kêu ca, đường ai nấy đi. Yêu bọn gái tỉnh, lăng nhăng là chúng “trói” mình luôn... Vậy nên nói không với gái tỉnh lẻ, trai Hà Nội phải lấy gái Hà thành”.

Ngay sau khi đăng tải, tâm sự này đã thu hút hơn 22 nghìn lượt like, cùng với đó là hơn 1, 3 nghìn lượt chia sẻ cùng hàng nghìn bình luận. Đa phần các ý kiến đều cho rằng, quan điểm của anh chàng này có phần một chiều và gia trưởng bởi không hẳn cứ lấy vợ tỉnh lẻ thì gặp phải những sự cố như trên. Tuy nhiên, một vài người cũng cho rằng quan điểm này rất có lý bởi giữa yêu và cưới là 2 chuyện khác hẳn.

Thành viên Huy Hoàng bức xúc: “Thời đại nào rồi mà ông bạn còn có suy nghĩ bảo thủ như vậy. Anh muốn lấy gái Hà Nội anh cứ lấy, còn đừng chê con gái tỉnh lẻ, họ có học thức, có giáo dục, họ chỉ khác là sống ở một nơi khác mà thôi. Con gái lấy chồng xa, xa gia đình, sống một thân một mình ở đây cũng đã cô đơn lắm rồi. Thế nhưng cũng vì yêu, vì duyên số mà cưới, chứ cô gái nào chẳng mong được lấy chồng gần nhà, ở gần bố mẹ”.

Đồng quan điểm, thành viên Màu Xanh Lá nói: “Tóm lại là anh này lười với ham đàn đúm bạn bè chứ không muốn quan tâm vợ, nói thế cho nhanh. Muốn bố mẹ vợ ở gần chăm vợ đẻ hộ để rảnh rang, tết không phải về quê vợ để đi với đám bạn mà thôi. Xin lỗi chứ nếu cô nào lấy phải anh, cũng chắc gì đã sung sướng hạnh phúc. Bởi tính tình gia trưởng thế có mà khổ cả đời”. Thậm chí, một số thành viên hài hước còn cho rằng “chắc gì gái Hà thành đã chịu lấy anh?”.

quan diem trai ha noi phai lay gai ha thanh khien mang xa hoi day song hinh anh 3

Quan điểm lấy gái Hà thành nhưng chê gái tỉnh lẻ khiến nhiều người bức xúc. Ảnh minh họa

Giữa những bình luận “ném đá” thì một vài quan điểm trái chiều lại cho rằng anh chàng này nói khá có lý. “Đồng ý với suy nghĩ lấy vợ gần, đỡ khổ cả 2 vợ chồng, đỡ khổ cả 2 gia đình nội ngoại. Lấy vợ gần nó lợi trăm điều, đúng là thỉnh thoảng bố vợ ới 1 câu là 2 bố con ngồi chén rượu với nhau được, 2 gia đình đi lại cũng dễ hỏi thăm nhau. Nhưng riêng cái quan điểm chê gái quê là ham trai Hà Nội, muốn trói lấy anh nào để trụ lại đất thủ đô là không thể chấp nhận được, gái tỉnh lẻ họ không như vậy đâu”.

Hiện, dòng tâm sự của chàng trai gốc Hà Nội vẫn đang gây bão mạng xã hội. Thiết nghĩ, việc kết hôn ngoài tình cảm dành cho nhau thì có lẽ còn do sự sắp đặt của số phận. Dù có lấy con gái ở tỉnh thành nào đi chăng nữa thì khi về chung một nhà cuộc sống vẫn có những xích mích, bất đồng quan điểm riêng. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là lấy vợ, lấy chồng ở đâu mà hơn cả đó là tình yêu và trách nhiệm dành cho người bạn đời.