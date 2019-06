Chàng trai viết bài sớ dài chia tay người yêu vì "cắm sừng"

Chuyện người yêu phản bội luôn là đề tài nóng thu hút hàng nghìn lượt quan tâm. Khi hết yêu nhau thì người ta có thể nghĩ ra vô vàn lý do để 'đường ai nấy đi'. Tuy nhiên với lý do như chàng trai dưới đây quả thực khiến cho cô gái trong cuộc phải 'cạn lời' và dân mạng cũng phải nể phục về độ 'văn vở' của anh chàng.

Theo đó, một cô gái đã đăng tải câu chuyện tình yêu của mình lên một trang mạng có hàng triệu lượt theo dõi. Mặc dù ngoại tình nhưng chàng trai người yêu cô vẫn lấy đủ các lý do biện minh cho hành động của mình là đúng.

Cô gái tâm sự về chuyện người yêu tìm cách 'văn vở' để ngụy biện cho hành động 'cắm sừng' của mình. Lúc bình thường thì lạnh lùng, nhắn tin cộc lốc chỉ 'Ừ, Ok, Bận'…, đến một ngày nào đó, khi người yêu bắt đầu nhắn tin dài dòng, văn vở là bạn biết, cuộc tình nó đến đâu rồi đó.

Khi cô gái hỏi người yêu vì sao luôn chỉ trích và bắt thay đổi mặc dù không hứa hẹn cưới xin gì, chàng trai liền đáp trả: 'Anh mong những kinh nghiệm sống đã tích lũy trong thời gian yêu anh sẽ giúp em trở thành người mẹ, người vợ, nàng dâu tốt của gia đình khác, của chính em sau này. Vì vậy không thừa đi đâu cả'.

Chàng trai cho rằng lý do cả 2 chia tay là vì không hợp nhau, không liên quan gì đến vấn đề chung thủy. 'Anh thừa nhận anh có phát sinh tình cảm với Tr., nhưng anh không thấy có chỗ nào là sai ở đây cả. Chúng ta đã cưới nhau đâu hả em? Chung thủy cũng tùy định nghĩa của mỗi người. Bản thân anh thấy việc anh thay đổi chẳng có gì sai. Đời người chỉ sống có 1 lần thôi anh muốn lựa chọn những gì tốt nhất cho mình', chàng trai kể lể.

Cho rằng người yêu cay cú, không phục, anh chàng trong câu chuyện còn 'bồi' thêm: 'Em cần biết là tính cách em như thế nên dù có Tr. Xuất hiện hay không chúng ta cũng chia tay thôi'.

Ngoài ra không chỉ lý do không hợp, anh ta còn đưa mẹ ra để viện cớ: 'Mẹ anh không thích em. Có thể em nghĩ mẹ anh soi mói hay nọ kia, hoặc suy nghĩ của mẹ anh không phản ánh được con người em. Thì anh cũng nói luôn, gia đình anh không phải đầu đường xó chợ, anh tự tin con mắt nhìn người của họ ăn đứt khối kẻ có bẳng cấp ngoài kia. Vì vậy nhận xét của mẹ anh về em hoàn toàn đáng tin cậy với anh'.

Câu chuyện nhân vật chính chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Những dòng bình luận dưới bài viết đều khuyên cô gái không nên buồn vì mối quan hệ không xứng đáng này.

Bạn P.A.D động viên cô gái trong câu chuyện: 'Suy nghĩ của em chẳng có gì sai, đặc biệt em vẫn giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện với người yêu như kia là chị cảm thấy em hơn họ rất nhiều rồi. Còn đàn ông không xứng đáng thì nhiều lắm, rất may em chưa lấy họ làm chồng vì vậy nên vui mừng vì điều đó'.

Facebook Đ.V. T có lời khuyên: 'Mấy anh con trai cứ bao giờ văn vẻ, nói nhiều, triết lý là bắt đầu có vấn đề rồi đấy. Khi hết yêu người ta chỉ tìm lý do thôi, hết đổ lỗi do không hợp, đổ lỗi do mẹ không thích nhưng không nhìn nhận ra vấn đề là anh 'cắm sừng' con nhà người ta đấy. Có thể anh cho nên chọn cái gì tốt cho mình, nhưng tôi nghĩ những cô gái tốt và đủ khôn ngoan sẽ không chọn anh đâu'.

Hoàng Anh cho rằng: 'Người đời thật lạ, người tử tế thì gặp người không ra gì. Người con trai kia sẽ phải hối hận vì chia tay với bạn, bởi họ không xứng đáng được nhận tình yêu'.

Trong tình yêu có thể vì một lý do nào đó mà chúng ta chia tay nhau. Tuy nhiên đã là người trưởng thành và có suy nghĩ nên chịu trách nhiệm trước những lời mình nói ra, tự nhận do bản thân mình sai, do bản thân thay đổi chứ không phải đổ lỗi, biện minh hay dùng hết lời văn vẻ chỉ để khẳng định rằng cái tôi của mình là đúng. Đàn ông như vậy liệu có xứng đáng được hạnh phúc?