Các cầu thủ phủi được chăm sóc đặc biệt tránh chấn thương

Những năm qua phong trào bóng đá phủi ngày được yêu mến và thu hút được đông đảo nhiều người tham gia. Thậm chí, những giải đấu bóng phủi chuyên nghiệp cũng hết sức phát triển điển hình như HPL (Hanoi Premier League), SPL (Saigon Premier League) do công ty VietFootball tổ chức.

Phải thừa nhận rằng, dù là giải phong trào nhưng những giải phủi điển hình như HPL hay SPL ngày một chuyên nghiệp từ sân bãi cho đến các hạng mục điển hình sơ cứu chấn thương cho các cầu thủ tham gia. Cũng chính bởi vậy, sáng 14/4 tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác giữa công ty VietFootball và thương hiệu chăm sóc thể thao đến từ Hà Lan đã chính thức diễn ra.

Được biết, thương hiệu chăm sóc thể thao uy tín trên mang đến các giải bóng đá phủi những sản phẩm chăm sóc thể thao chất lượng, hỗ trợ vận động, ngăn ngừa chấn thương và phục hồi nhanh... Thương hiệu trên đã phủ rộng khắp hơn 70 quốc gia và hiện nay cũng là gương mặt quen thuộc đồng hành cùng các giải thể thao lớn nhỏ trên khắp Việt Nam.

Gắn bỏ các giải đấu từ 5 năm qua, việc hợp tác cùng VietFootball nằm trong chuỗi hoạt động xuyên suốt của nhằm lan tỏa và nâng cao nhận thức về việc tập luyện thể thao đúng cách, mang lại hiệu quả tối ưn - “Luyện tập với một kế hoạch” (Exercise With A Plan) nhằm mang lại sức khỏe lâu dài và kiến tạo xã hội khoẻ mạnh.

Đến giải với định hướng phát triển bền vững để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho người yêu thích thể thao, khuyến khích mọi người đề cao vận động thể chất và luyện tập với một sự chuẩn bị tốt nhất, thương hiệu chăm sóc sức khoẻ đến từ Hà Lan đồng hành cùng hệ thống giải VietFootball và mang pháp tối ưu, nổi bật với các sản phẩm như chai xịt nóng, chai xịt lạnh, gel làm nóng, gel làm lạnh, kem xoa bóp.

Các sản phẩm thương hiệu chăm sóc sức khoẻ đến từ Hà Lan được tin dùng, đánh giá cao bởi sự an toàn với thành phần 100% từ thảo mộc thiên nhiên, hoàn toàn không chứa long não, an toàn tuyệt đối với người dùng, với công nghệ xịt BoV (Bag on Valve) tiên tiến nhất thân thiện với môi trường. Đây sẽ là “trợ thủ đắc lực” hỗ trợ vận động, ngăn ngừa chấn thương và phục hồi nhanh chóng, với 2 dòng sản phẩm chính: Dòng làm nóng (màu đỏ) thường được dùng trước khi thi đấu, chơi thể thao, tăng cường oxy đến các cơ, phòng tránh chấn thương, thư giãn cơ bắp...; Dòng làm lạnh (màu xanh) chủ yếu được dùng trong hoặc sau khi chơi thể thao để chống sưng, ngăn chấn thương lan rộng, hỗ trợ điều trị các chấn thương nhẹ.

Đối với VietFootball, năm 2023 là cột mốc đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng, phải triển của loại hình bóng đá 7 người, với một hệ thống thi đấu hoàn chỉnh quy mô toàn quốc, gồm Giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia 7 người và Cúp bóng đá 7 người Quốc gia. Ở khu vực phía Bắc tại Hà Nội, “lá cờ đầu” mang tên HPL (Hanoi Premier League) sẽ bước vào mùa giải thứ 1C trong năm