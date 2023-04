Nữ VĐV điền kinh xứ Hàn làm khán giả si mê vì quá xinh

Kim Min Ji sinh ngày 5/4/1996, ở Cheongju, Chungcheongbuk-do. Cô sở hữu chiều cao 1m73, thi đấu chủ yếu ở nội dung chạy cự ly ngắn, cự ly trung bình và tiếp sức. Min Ji tốt nghiệp trường Đại học Gangwon. Trước đó, cô từng theo học tại trường Trung học Giáo dục Thể chất Chungbuk. Bên cạnh tài năng về thể thao, Min Ji còn được chú ý nhờ sở hữu ngoại hình đẹp chẳng kém gì các nữ thần tượng K-pop. "Cô ấy trông giống Karina (thành viên nhóm aespa)" là lời bình luận của netizen dành cho Min Ji. Kim Min Ji được mệnh danh là "hoa khôi điền kinh" vì nhiều lần đứng nhất trong các cuộc thi chạy dành cho học sinh trung học, thanh thiếu niên và sinh viên đại học. Trong nhóm fmkorea từng đăng tải bài viết về Min Ji và giới thiệu cô là "nữ VĐV điền kinh đẹp nhất Hàn Quốc" thu hút 30.000 lượt chia sẻ. Trong cuộc thi điền kinh diễn ra ở tỉnh Gangwon, đội Jincheon với sự góp mặt của Min Ji đã đem về 4 tấm huy chương cho nội dung tiếp sức 4x400m. Ngoài ra, cô cũng từng giành huy chương ở Giải vô địch điền kinh quốc gia lần thứ 44, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 98, Giải vô địch điền kinh quốc gia cúp KBS lần thứ 48,... Ngoài thi đấu thể thao chuyên nghiệp, hiện tại Min Ji còn là người mẫu ảnh. Cô hợp tác quảng cáo cho các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm ăn kiêng và là gương mặt đại diện cho chuỗi phòng tập thể dục ở Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Min Ji cho biết, cô tham gia vào bộ môn điền kinh muộn hơn so với những VĐV khác nên đối với cô, sức khỏe là chìa khóa quan trọng nhất giúp cô tự tin thi đấu. "Do tập luyện nặng nên tôi luôn bổ sung đủ lượng calo bị đốt cháy, khoảng 1.500 đến 2.000 calo một ngày, bao gồm 55% đến 60% cacbon hydrat, không quá 30% chất béo và 10% chất đạm. Ngoài ra, tôi còn phải bổ sung thêm 50 loại vitamin và khoáng chất khác nhau có trong thịt nạc, ngũ cốc, trái cây và rau quả", Min Ji tiết lộ. "Do tính chất phải thi đấu thường xuyên nên tôi không lựa chọn ăn kiêng vì có thể làm ảnh hưởng đến phong độ và sức khỏe", Min Ji bật mí thêm.

