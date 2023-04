Dìm hàng vợ không thương tiếc, netizen gọi tên chồng Xoài Non

Mặc dù không phải là người trong showbiz nhưng cặp đôi Xemesis và Xoài Non luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trong khi Xemesis được biết đến là "Streamer giàu nhất Việt Nam" thì Xoài Non là hot girl sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dù bị chụp lén hay cam thường thì vẻ đẹp của cô nàng vẫn khiến nhiều người mê mẩn. Mới đây, Xemesis đăng bức ảnh "dìm hàng" vợ cùng lời chia sẻ: "Cách các bạn nhìn vợ tui với cách tui nhìn nó khác nhau nhiều lắm…". Bức ảnh nhận được hơn 30 nghìn lượt like. Nhiều người tò mò xem "Streamer giàu nhất Việt Nam" bị vợ "xử lý" ra sao. Ngay sau đó, Xoài Non đăng ảnh chồng nằm ở sofa và chia sẻ: "Trông cũng êm". Đây không phải lần đầu tiên những khoảnh khắc vợ chồng Xoài Non - Xemesis công khai đăng ảnh dìm hàng nhau trên trang cá nhân. Xoài Non từng khiến chồng nhận cái kết phải nằm sofa sau đó chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội. Xemesis cũng chẳng phải dạng vừa khi chàng streamer cũng biết cách dìm hàng vợ không thương tiếc. Vốn là một gái xinh không góc chết nhưng qua bàn tay chụp ảnh của chồng, Xoài Non cũng hóa thường. Hình ảnh trên máy bay của Xoài Non được chồng chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội sau đó được nhiều diễn đàn re-up lại. Xoài Non ngồi vỉa hè thôi cũng không yên với ông chồng chuyên chụp ảnh dìm hàng.

