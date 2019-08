Bộ ảnh cưới bà nội - cháu trai khiến cư dân mạng choáng váng cực độ

Tạ Công Bằng (sinh năm 2000) giúp bà nội được thoả ước mong một lần trong đời được mặc váy cưới. Bộ ảnh cưới không chỉ thể hiện niềm lạc quan, yêu đời của cụ bà 89 tuổi mà còn là món quà tình cảm của người cháu trai chỉ còn người thân duy nhất là bà nội. Cha mẹ mất sớm, cậu trai 19 tuổi và bà nội Nguyễn Thị Dư (89 tuổi) sống nương tựa vào nhau ở mảnh đất sông nước Cà Mau.



"Bà là người thân duy nhất của mình. Hồi nhỏ, mình cũng đôi lúc mặc cảm, thiệt thòi so với bạn bè, nhưng do tình cảm của bà dành cho mình quá lớn nên mình không còn cảm giác đó nữa. Bà thường bảo rất muốn mặc váy cưới vì đó là ngày bà sẽ đẹp nhất, nhưng do ngày đó khó khăn quá nên không làm được. Tuy là ước mơ của bà nhưng khi mình thuyết phục bà thực hiện, bà cũng khá là ngại ngùng vì phải trang điểm, mặc váy cưới. Bà bảo: “Sao mày không rủ đứa nào trẻ trẻ, bà già rồi chụp chi!” Nhưng khi thực hiện bộ ảnh này thì bà rất vui. Mọi người xem ảnh là hiểu”, Công Bằng chia sẻ. Bộ ảnh có tên “Bà Nội là số 1” được Công Bằng chuẩn bị hơn 1 tháng và sau khi thực hiện thành công, cả hai bà cháu và những người giúp sức đều rất vui vẻ.