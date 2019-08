Nữ HLV Yoga Hong Kong khoe xinh đẹp như thiên thần nhưng dân tình chỉ nhìn "chỗ này"

Nghê Thần Hi sinh ngày 15/8/1987 tại Tô Châu, cô nàng này hiện là nữ HLV Yoga tại Hong Kong. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, vòng 1 của cô nàng cũng rất nóng bỏng, hút ánh nhìn từ nam nhân. Bên cạnh công việc là HLV Yoga, Thần Hi còn là diễn viên, người mẫu kiêm người dẫn chương trình cực nổi tiếng. Thần Hi từng có thời gian làm MC truyền hình cho Toronto New Times TV. Khi đó cô được gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, trong đó có cựu danh thủ David Beckham. Dù gặt hái được khá nhiều thành công ở làng giải trí nhưng Thần Hi vẫn quyết định theo đuổi bộ môn yoga. Thần Hi tìm đến yoga như một phương pháp giúp suy nghĩ tích cực hơn và sau đó cảm thấy thực sự hứng thú. Người đẹp họ Nghê còn được mệnh danh là Nữ thần yoga khi thường xuyên chia sẻ mẹo làm đẹp, hướng dẫn tập yoga trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi. Được biết, để có được vóc dáng và làn da đẹp, Thần Hi khá khắt khe với bản thân. Cô chăm chỉ tập yoga, giảm ăn đồ ngọt, ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, massage da thường xuyên để giảm lão hóa… Dù đã ngoài 30 nhưng Nghê Thần Hi vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng nhan sắc trẻ trung. Điều này đến từ việc chăm chỉ tập luyện và giữ chế độ ăn uống kĩ càng.

