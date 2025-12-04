Công an Thái Nguyên xác minh người đàn ông chia sẻ nội dung của tổ chức phản động

Công an phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa làm việc với ông B.T.Q (46 tuổi) để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ các bài viết của tổ chức, đối tượng phản động.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa làm việc đối với ông B.T.Q (46 tuổi, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ các bài viết của tổ chức Việt Tân và đối tượng phản động Nguyễn Văn Đài.

Công an phường Gia Sàng làm việc với ông B.T.Q.

Theo cơ quan Công an, đây đều là những trang Facebook của các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài, thường xuyên đăng tải những bài viết xấu độc, kích động gây hoang mang dư luận, bôi nhọ uy tín của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Qua làm việc, Công an phường Gia Sàng đã tuyên truyền, giải thích với ông B.T.Q được biết những cá nhân, tổ chức như Nguyễn Văn Đài, Việt Tân là những thành phần, tổ chức phản động, khủng bố chống phá Đảng, chống phá Nhà nước; những nội dung video clip mà ông B.T.Q chia sẻ mang những nội dung có thông tin xấu độc.

Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi công dân cần nằm vững quy định pháp luật khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với thông tin khi đăng tải. Chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tin kích động. Tỉnh táo những thông tin “giật gân”, tin “nóng”, thiếu kiểm chứng. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể xử lý hình sự.

