Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Thái Nguyên xác minh người đàn ông chia sẻ nội dung của tổ chức phản động

Công an phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa làm việc với ông B.T.Q (46 tuổi) để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ các bài viết của tổ chức, đối tượng phản động.

Bảo Ngân

Ngày 4/12, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Công an phường Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa làm việc đối với ông B.T.Q (46 tuổi, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) để xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ các bài viết của tổ chức Việt Tân và đối tượng phản động Nguyễn Văn Đài.

cats-2808.jpg
Công an phường Gia Sàng làm việc với ông B.T.Q.

Theo cơ quan Công an, đây đều là những trang Facebook của các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài, thường xuyên đăng tải những bài viết xấu độc, kích động gây hoang mang dư luận, bôi nhọ uy tín của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Qua làm việc, Công an phường Gia Sàng đã tuyên truyền, giải thích với ông B.T.Q được biết những cá nhân, tổ chức như Nguyễn Văn Đài, Việt Tân là những thành phần, tổ chức phản động, khủng bố chống phá Đảng, chống phá Nhà nước; những nội dung video clip mà ông B.T.Q chia sẻ mang những nội dung có thông tin xấu độc.

Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi công dân cần nằm vững quy định pháp luật khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với thông tin khi đăng tải. Chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống; không đăng tải, chia sẻ, lan truyền tin giả, tin sai sự thật, tin kích động. Tỉnh táo những thông tin “giật gân”, tin “nóng”, thiếu kiểm chứng. Mọi hành vi cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ có thể xử lý hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm Video: Mua bán ma túy trên sông Hồng. (Nguồn: VTV).

#chia sẻ nội dung của tổ chức phản động #Công an phường Gia Sàng #đối tượng phản động

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Quá trình tuần tra, Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm "bẩn".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng 11/2025, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt Telegram lừa đảo

Theo Công an Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn qua Telegram.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Phần lớn các vụ việc đều bắt nguồn từ việc nạn nhân bị tấn công có chủ đích, bị chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram, sau đó đối tượng dùng chính tài khoản đó để lừa người thân, bạn bè, đối tác của nạn nhân.

cats.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Lào Cai xử lý nghiêm việc rao bán chim hoang dã trái phép

Công an xã Xuân Hòa (Lào Cai) sẽ tập trung thu thập, xử lý các tài khoản, hội nhóm trên mạng có hoạt động mua bán, rao bán chim hoang dã trái phép.

Ngày 3/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Hòa vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Yên và UBND xã Xuân Hòa tổ chức ra quân rà soát, tuyên truyền và vận động người dân tháo dỡ 3 chòi nứa, tiêu hủy 3 lưới cước dùng để bẫy chim tại khu vực bản Mai Chung. Hoạt động nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng bẫy, bắt chim trời gia tăng trong mùa chim di cư, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

cats-9439.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền, tháo dỡ bẫy chim tự nhiên.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Nữ quái 'sa lưới' khi trở về thăm quê

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đường Ngọc Như (Hà Tĩnh) đã đổi quốc tịch Lào, thay thông tin cá nhân, cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè.