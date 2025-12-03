Công an Lào Cai xử lý nghiêm việc rao bán chim hoang dã trái phép

Công an xã Xuân Hòa (Lào Cai) sẽ tập trung thu thập, xử lý các tài khoản, hội nhóm trên mạng có hoạt động mua bán, rao bán chim hoang dã trái phép.

Ngày 3/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Hòa vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Yên và UBND xã Xuân Hòa tổ chức ra quân rà soát, tuyên truyền và vận động người dân tháo dỡ 3 chòi nứa, tiêu hủy 3 lưới cước dùng để bẫy chim tại khu vực bản Mai Chung. Hoạt động nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng bẫy, bắt chim trời gia tăng trong mùa chim di cư, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, tháo dỡ bẫy chim tự nhiên.

Thời gian tới, Công an xã Xuân Hòa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã; tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng bẫy, lưới, thiết bị dẫn dụ chim trời; phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tuyến đường trọng điểm để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, lực lượng Công an sẽ tập trung thu thập, xử lý các tài khoản, hội nhóm trên không gian mạng có hoạt động mua bán, rao bán chim hoang dã trái phép.

Công an xã Xuân Hòa kêu gọi người dân không tham gia mua bán, sử dụng chim hoang dã; tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống bền vững.