Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Lào Cai xử lý nghiêm việc rao bán chim hoang dã trái phép

Công an xã Xuân Hòa (Lào Cai) sẽ tập trung thu thập, xử lý các tài khoản, hội nhóm trên mạng có hoạt động mua bán, rao bán chim hoang dã trái phép.

Bảo Ngân

Ngày 3/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Hòa vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Yên và UBND xã Xuân Hòa tổ chức ra quân rà soát, tuyên truyền và vận động người dân tháo dỡ 3 chòi nứa, tiêu hủy 3 lưới cước dùng để bẫy chim tại khu vực bản Mai Chung. Hoạt động nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng bẫy, bắt chim trời gia tăng trong mùa chim di cư, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.

cats-9439.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền, tháo dỡ bẫy chim tự nhiên.

Thời gian tới, Công an xã Xuân Hòa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã; tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng bẫy, lưới, thiết bị dẫn dụ chim trời; phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tuyến đường trọng điểm để phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, lực lượng Công an sẽ tập trung thu thập, xử lý các tài khoản, hội nhóm trên không gian mạng có hoạt động mua bán, rao bán chim hoang dã trái phép.

Công an xã Xuân Hòa kêu gọi người dân không tham gia mua bán, sử dụng chim hoang dã; tích cực cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái và môi trường sống bền vững.

#Công an Lào Cai #rao bán chim hoang dã trái phép #chim hoang dã trái phép

Bài liên quan

Bắt 7 đối tượng ở Đắk Lắk mang súng tự chế vào rừng săn bắn

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện bắt giữ 7 đối tượng mang 4 khẩu súng tự chế vào rừng săn bắn.

Các đối tượng gồm: Triệu Văn Anh (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Khánh (31 tuổi), Mã Minh Huấn (32 tuổi), Hoàng Văn Thường (45 tuổi), Lê Văn Đại (27 tuổi), Ngô Văn Hoạt (25 tuổi) và Hoàng Văn Sứ (32 tuổi) cùng trú tại huyện Krông Năng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, bám nắm địa bàn, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 2 nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng vũ khí quân dụng vào rừng ở xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để săn bắn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới