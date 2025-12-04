Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng 11/2025, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Lực lượng CSGT Phú Thọ cân kiểm tra phương tiện có dấu hiệu quá tải. (Ảnh: HT).

Trong đó, đáng chú ý vào khoảng 11h20 ngày 6/11/2025, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 19C-092.29 do tài xế Lại Việt Long (sinh năm 1991, trú tại khu 8, phường Nông Trang) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chở nhiều mặt hàng quần áo, bít tất (khoảng hơn 100 bộ). Tuy nhiên, nam tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, một số mặt hàng bít tất có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu Nike. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 22 triệu đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3 xử lý, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ để xử lý theo quy định.

Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.