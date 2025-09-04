Công an phường ở Hải Phòng kịp thời ngăn chặn vụ “bắt cóc online”

Ngày 4/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Tân Hưng ngăn chặn kịp thời vụ việc có dấu hiệu lừa đảo “bắt cóc online”.

Thông tin ban đầu, lúc 10h30 ngày 3/9, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.A (sinh năm 2007, trú tại phường Tân Hưng, TP. Hải Phòng) tự ý bỏ nhà đi sau khi nhắn tin yêu cầu gia đình chuyển 350 triệu đồng để trả nợ, nếu không sẽ sang Campuchia làm thuê.

Công an phường Tân Hưng đưa cháu N.T.A về gia đình

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Tân Hưng nhận thấy có dấu hiệu của vụ “bắt cóc online” khi T.A bị nhóm đối tượng lạ điều khiển qua ứng dụng Zalo.

Trong quá trình di chuyển đến Bắc Ninh, cháu N.T.A đã có hành vi tấn công tài xế taxi để bỏ trốn.

Công an phường Tân Hưng phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức truy tìm, nhưng chưa phát hiện được tung tích.

Trong thời gian đó, N.T.A liên tục bị ép nhắn tin về nhà yêu cầu chuyển tiền, kèm theo lời đe dọa.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, Công an phường đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng để phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện cháu N.T.A tại một nhà nghỉ ở phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) trong trạng thái hoảng loạn. Cháu N.T.A được đưa về nhà an toàn sau khi được động viên đã ổn định tâm lý.

Gia đình cháu N.T.A gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an phường Tân Hưng đã kịp thời ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ an toàn cho cháu.

