Mẹ ôm con hơn 5 tháng tuổi nghi nhảy xuống sông tự tử

Phát hiện chị S. ôm con nhỏ hơn 5 tháng tuổi ra khỏi nhà, gia đình lập tức đi tìm thì phát hiện chị S. đang chới với dưới sông, cháu bé đã tử vong.

Chiều 19/8, thông tin từ UBND xã Ninh Giang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người mẹ ôm con nhỏ nhảy xuống sông tự tử. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1991, trú tại thôn Cổ Chất 1, xã Ninh Giang) ôm con hơn 5 tháng tuổi rời khỏi nhà.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Khi phát hiện sự việc, người nhà chị S. đã hốt hoảng đi tìm. Đến đoạn sông Văn Lai cách nhà không xa, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong dưới sông, còn chị S. thì đang chới với dưới dòng nước và được kịp thời cứu sống.

UBND xã Ninh Giang cho biết thêm, theo thông tin từ người nhà chị S., chị bị trầm cảm sau sinh và đang được điều trị. Hiện, thi thể cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

