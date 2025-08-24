Công an Hà Nội hỗ trợ vận chuyển trái tim, kịp thời cứu sống bệnh nhi 11 tuổi

Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết vừa nhận được thư cảm ơn từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về việc hỗ trợ vận chuyển an toàn trái tim hiến tặng, kịp thời ghép cho một bệnh nhi 11 tuổi tại TP HCM.

Lực lượng CSGT trên tuyến Võ Chí Công mở đường cho đoàn xe chở tạng.

Trong thư, tập thể y bác sĩ và gia đình bệnh nhi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm, thấm đẫm tinh thần nhân văn trong quá trình vận chuyển. Nhờ sự phối hợp quyết liệt, chuyên nghiệp của lực lượng CSGT Hà Nội, trái tim từ người hiến tạng đã được vận chuyển an toàn, kịp thời hòa nhịp trong lồng ngực bệnh nhi, thắp lên hy vọng sống không chỉ cho một gia đình mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Trước đó, ngày 24/7/2025, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã khẩn trương bố trí lực lượng dẫn đường, đảm bảo hành trình vận chuyển mô tạng từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đến Sân bay Nội Bài. Toàn bộ hành trình được tổ chức thông suốt, đúng thời gian để kịp vận chuyển vào TP HCM, ghép cho bệnh nhi nữ đang nguy kịch vì bệnh cơ tim giãn biến chứng suy tim cấp.

Sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng CSGT Hà Nội trong nhiệm vụ đặc biệt này một lần nữa khẳng định tinh thần “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô – luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

