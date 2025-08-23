Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt “ nóng ” nhóm đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Sau khi xác định được nơi ở của bị hại, các trinh sát lên kế hoạch giải cứu nạn nhân và bắt “ nóng ” nhóm đối tượng đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Ngày 23/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và mua bán người dưới 16 tuổi, trong đó có một nạn nhân mới 13 tuổi.

Trước đó, vào ngày 15/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai nhận đơn của ông N.T.T. (SN 1982, ở phường Quy Nhơn Tây) về việc con gái ông là cháu N. (SN 2012) bị bắt làm tiếp viên. Các đối tượng yêu cầu ông phải trả số tiền 60 triệu đồng để chuộc cháu N.

cshs.jpg
Các đối tượng bị tạm giữ (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Hòa, Hoàng, Dũng, Phong, San, Huy. Ảnh: ĐVCC

Qua truy xét nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm Nguyễn Trung Phong, Võ Văn San, Huỳnh Tấn Huy nhằm làm rõ vụ việc.

CSHS tạm giữ Thái Văn Hòa (SN 1987, trú tại xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản, Mua bán người dưới 16 tuổi”; Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009, trú tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng), Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Trung Phong (SN 1994, trú xã Tuy Phước), Võ Văn San (SN 1997, trú tại phường Quy Nhơn), Huỳnh Tấn Huy (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Bắc) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 17/3, Võ Văn San nhận số tiền 12 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Huỳnh Tấn Huy. Đến ngày 18/3, Huy nhận số tiền 19,4 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Nguyễn Trung Phong để quản lý, ép làm tiếp viên karaoke.

Khoảng tháng 6/2025, Phong nhận 26,35 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Thái Văn Hòa quản lý. Hòa đưa em N đến TP. Đà Nẵng để tiếp tục làm tiếp viên karaoke. Tại đây, em N. gọi về cho gia đình cầu cứu. Các đối tượng Lê Văn Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Dũng, Thái Văn Hòa thoả thuận với gia đình N. số tiền chuộc là 45 triệu đồng và liên tục hăm dọa, yêu cầu phải nhanh chóng ra Đà Nẵng để giao tiền, chuộc N. về nếu không sẽ tiếp tục bán N. cho đối tượng khác. Địa điểm, thời gian giao dịch sẽ do các đối tượng đưa ra.

Sau khi xác định được nơi ở của bị hại, các trinh sát đã lên kế hoạch giải cứu khi tiến hành mật phục tại các địa điểm mà nhóm đối tượng đưa ra.

Rạng sáng ngày 21/8, các đối tượng đến điểm hẹn là một quán ăn ở đường Điện Biên Phủ, xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng để khảo sát vị trí, phân công canh gác, sau đó mới chở N. đến. Khi thấy không điều gì bất thường và xác định được cha của N. đang mang tiền đến, các đối tượng mới dẫn N. đến bàn giao.

Xác định em N. đã an toàn, các trinh sát cùng Công an địa phương và lực lượng liên quan đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt quả tang các đối tượng, thu giữ tang vật gồm 45 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 2 xe máy.

“Đối tượng nhắm đến các cô gái trẻ để bán vào các quán karaoke làm tiếp viên. Với thủ đoạn biến tướng, nhiều người dân vẫn chưa nhận diện được chiêu trò của loại tội phạm này. Đặc biệt, các đối tượng liên kết với nhau, nhiều lần mua, bán nạn nhân như món hàng để bắt làm tiếp viên trong quán karaoke. Phòng CSHS đang mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, TP. CSHS Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

(Nguồn: THĐT)
tin sản xuất
#Công an tỉnh Gia Lai #bị bắt làm tiếp viên #mua bán người dưới 16 tuổi #nạn nhân 13 tuổi #đấu tranh với các đối tượng #Bắt “ nóng ” nhóm đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Bắt nhóm mua bán thiếu nữ dưới 16 tuổi, ép tiếp khách ở quán karaoke

Sau khi mua các thiếu nữ về, nhóm đối tượng đã yêu cầu họ phải tiếp khách, nếu không đồng ý sẽ bị đánh đập hoặc bán cho các chủ kinh doanh karaoke khác.

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá ổ nhóm mua bán các thiếu nữ để ép tiếp khách ở quán karaoke, ép bán dâm... xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

ban-dam.jpg
Các đối tượng liên quan tới vụ án.
Xem chi tiết

Truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An (SN 1997) về tội “Cướp tài sản” và tội “Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật”.

Ngày 6/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An (SN 1997, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội cướp tài sản và tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tháng 12/2023, thông qua nhóm Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, 4 thanh niên gồm: Trần Văn Sang (SN 1991, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội); Vũ Xuân Phúc (SN 1996, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Duy Lĩnh (SN 1991, trú tại xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình) và Bạch Công An đã làm quen nhau, lập thành 1 nhóm.
Truy na dac biet doi tuong bat nguoi, ep chuyen 710 trieu dong

Đối tượng Bạch Công An và quyết định truy nã. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới