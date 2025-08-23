Bắt “ nóng ” nhóm đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Sau khi xác định được nơi ở của bị hại, các trinh sát lên kế hoạch giải cứu nạn nhân và bắt “ nóng ” nhóm đối tượng đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và mua bán người dưới 16 tuổi, trong đó có một nạn nhân mới 13 tuổi.

Trước đó, vào ngày 15/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai nhận đơn của ông N.T.T. (SN 1982, ở phường Quy Nhơn Tây) về việc con gái ông là cháu N. (SN 2012) bị bắt làm tiếp viên. Các đối tượng yêu cầu ông phải trả số tiền 60 triệu đồng để chuộc cháu N.

Các đối tượng bị tạm giữ (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Hòa, Hoàng, Dũng, Phong, San, Huy. Ảnh: ĐVCC

Qua truy xét nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai tiến hành triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm Nguyễn Trung Phong, Võ Văn San, Huỳnh Tấn Huy nhằm làm rõ vụ việc.

CSHS tạm giữ Thái Văn Hòa (SN 1987, trú tại xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản, Mua bán người dưới 16 tuổi”; Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009, trú tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng), Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Trung Phong (SN 1994, trú xã Tuy Phước), Võ Văn San (SN 1997, trú tại phường Quy Nhơn), Huỳnh Tấn Huy (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Bắc) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 17/3, Võ Văn San nhận số tiền 12 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Huỳnh Tấn Huy. Đến ngày 18/3, Huy nhận số tiền 19,4 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Nguyễn Trung Phong để quản lý, ép làm tiếp viên karaoke.

Khoảng tháng 6/2025, Phong nhận 26,35 triệu đồng để chuyển giao em N. cho Thái Văn Hòa quản lý. Hòa đưa em N đến TP. Đà Nẵng để tiếp tục làm tiếp viên karaoke. Tại đây, em N. gọi về cho gia đình cầu cứu. Các đối tượng Lê Văn Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Dũng, Thái Văn Hòa thoả thuận với gia đình N. số tiền chuộc là 45 triệu đồng và liên tục hăm dọa, yêu cầu phải nhanh chóng ra Đà Nẵng để giao tiền, chuộc N. về nếu không sẽ tiếp tục bán N. cho đối tượng khác. Địa điểm, thời gian giao dịch sẽ do các đối tượng đưa ra.

Sau khi xác định được nơi ở của bị hại, các trinh sát đã lên kế hoạch giải cứu khi tiến hành mật phục tại các địa điểm mà nhóm đối tượng đưa ra.

Rạng sáng ngày 21/8, các đối tượng đến điểm hẹn là một quán ăn ở đường Điện Biên Phủ, xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng để khảo sát vị trí, phân công canh gác, sau đó mới chở N. đến. Khi thấy không điều gì bất thường và xác định được cha của N. đang mang tiền đến, các đối tượng mới dẫn N. đến bàn giao.

Xác định em N. đã an toàn, các trinh sát cùng Công an địa phương và lực lượng liên quan đã bất ngờ ập vào khống chế, bắt quả tang các đối tượng, thu giữ tang vật gồm 45 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 2 xe máy.

“Đối tượng nhắm đến các cô gái trẻ để bán vào các quán karaoke làm tiếp viên. Với thủ đoạn biến tướng, nhiều người dân vẫn chưa nhận diện được chiêu trò của loại tội phạm này. Đặc biệt, các đối tượng liên kết với nhau, nhiều lần mua, bán nạn nhân như món hàng để bắt làm tiếp viên trong quán karaoke. Phòng CSHS đang mở rộng điều tra để xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, TP. CSHS Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo.

