Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm đối tượng bắt cóc bé gái và đòi 60 triệu tiền chuộc sa lưới

Lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công bé gái 13 tuổi khỏi nhóm đối tượng bắt cóc ở Đà Nẵng.

Thanh Hà

Ngày 23/8, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Đồng thời, giải cứu thành công nạn nhân là bé gái 13 tuổi khỏi các đối tượng tội phạm.

Trước đó, em Trần B.N. (13 tuổi, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị đối tượng nam tên “Tuấn Bi” ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

23-8gc2.jpg
Giải cứu bé gái khỏi tay 4 đối tượng mua bán người ở Đà Nẵng.

"Tuấn Bi" cho bé N. vay với lãi suất cao để ép làm tiếp viên để trả nợ. Sau đó, bé N. bị bán cho nhiều đối tượng khác nhau để làm nhân viên quán Karaoke.

Do bị đánh đập nên khoảng 4h ngày 17/8, bé N. gọi cho mẹ ruột thông báo việc em bị chủ quán Karaoke đánh đập, bắt trả tiền vay nếu không họ sẽ bán cho người khác…

Người nhà của bé N. sau đó cũng nhận được điện thoại và nói chuyện với những người đang giữ N. và được thông báo phải trả 50 triệu đồng nếu muốn thả bé ra.

23-8gc1.jpg
4 đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến 10h cùng ngày, từ tài khoản Facebook của N. có người tiếp tục gọi cho mẹ em và thông báo muốn chuộc lại con thì phải chuyển 60 triệu đồng.

Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, các đối tượng này nói là “tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N. nên lên đến 60 triệu đồng”.

Đồng thời đối tượng này cho biết, đang dẫn N. ra Hội An (TP Đà Nẵng). Khi tới nơi bọn chúng sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc đến. Sự việc sau đó được, gia đình trình báo lên Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng nhận được đề nghị của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ mua bán người nói trên.

Ngay lập tức tổ công tác Khu vực 3 Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, xác định các đối tượng đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, TP Đà Nẵng. Lực lượng Công an hướng dẫn người nhà cháu N. liên hệ nhóm đối tượng đến tại quán ăn trên đường Hùng Vương (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) để giao tiền.

Khi các đối tượng đến và nhận tiền, tổ công tác nhanh chóng bắt giữ và giải cứu thành công cháu bé N.

Qua khai thác nhanh, 4 đối tượng Lê Văn Minh Hoàng (24 tuổi, trú phường Hội An Đông); Nguyễn Tấn Dũng (16 tuổi), Phan Văn Hoàng Duy (15 tuổi, cùng trú tại phường Hội An, TP Đà Nẵng) và Thái Văn Hoà (38 tuổi, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

(Nguồn: THĐT)
#TP Đà Nẵng #giải cứu #bé gái #bắt cóc #Công an #mua bán người

Bài liên quan

Xã hội

7 người được giải cứu khỏi đám cháy lúc rạng sáng ở Hưng Yên

Tại một căn nhà ở tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra cháy khiến 7 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 107, đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

536596318-1242742171198526-6039830139563906466-n-1115.jpg
Các nạn nhân của vụ cháy được sơ cứu. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trì hoãn trị u bàng quang phát triển khổng lồ khiến thận ứ nước nghiêm trọng

Vì trì hoãn điều trị đã khiến bệnh nhân nguy kịch phải nhập viện cấp cứu vì thận ứ nước, suy thận, phải mang trong mình chiếc bàng quang nhân tạo đến cuối đời.

Bướu bàng quang khổng lồ xâm lấn khiến tiểu ra máu đỏ tươi

Cách đây hai năm, ông N.H.N (66 tuổi, Tây Ninh) bị tiểu ra máu, đặc biệt là khi vận động mạnh, làm việc nặng. Ông đã đi thăm khám tại một bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh thì phát hiện có khối bướu bàng quang và được chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, ông đã từ chối phẫu thuật vì sợ, và chỉ dùng thuốc điều trị tại nhà.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu thành công thiếu nữ trước "bẫy lừa đảo" qua mạng xã hội

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” qua mạng xã hội.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an xã Nậm Cắn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công em H.Y.H. (SN 2011, trú tại bản Tiền Tiêu) sau khi em bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/ 8, anh Hờ Nhìa T., bố ruột của em H. phát hiện con gái vắng nhà và mất liên lạc. Lo sợ con bị kẻ xấu lôi kéo, anh đã nhanh chóng trình báo công an.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới