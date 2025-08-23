Hà Nội

Xã hội

7 người được giải cứu khỏi đám cháy lúc rạng sáng ở Hưng Yên

Tại một căn nhà ở tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra cháy khiến 7 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Gia Đạt

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 107, đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

536596318-1242742171198526-6039830139563906466-n-1115.jpg
Các nạn nhân của vụ cháy được sơ cứu. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, vào lúc 4h09 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên do ông Nguyễn Thanh Nghị làm chủ hộ.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và kịp thời đưa 7 người bị nạn thoát ra ngoài; đồng thời sơ cứu cho ông Nguyễn Thanh Nghị bị thương ở chân do dẫm phải kính và bị bỏng ở vai.

Ngay sau đó, ông Nghị được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên để theo dõi, điều trị. Đến 4h22 ngày 23/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
