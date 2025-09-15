Công an Gia Lai đột kích nhiều tụ điểm sử dụng ma túy trái phép

Rạng sáng 15/9, hàng trăm cảnh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân bất ngờ ập vào các địa điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số 4 địa điểm có quán karaoke V. ở 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ trá hình hiệu tại địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát, 35C Đống Đa.

Nhà nghỉ 22 Thống Nhất bị lực lượng Công an ập vào lúc rạng sáng 15/9. Ảnh: V.N

3 địa điểm này trước đây kinh doanh karaoke, nhưng thời gian qua đã ngừng hoạt động và chuyển sang hình thức nhà nghỉ. Tuy nhiên, các căn phòng lại được cải tạo với dàn nhạc, đèn phục vụ cho các đối tượng sử dụng ma túy. Tại các cơ sở này, lực lượng Công an phát hiện hơn 100 đối tượng tụ tập có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhiều đối tượng bị bắt giữ để điều tra Ảnh: V.N

Theo cơ quan Công an, quá trình sàng lọc đã phát hiện hàng chục đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ sở này đều dành cho khách quen và được canh phòng cẩn mật không cho người lạ ra vào.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an đã phát hiện các tụ điểm này có dấu hiệu chứa chấp cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch triệt phá, bóc gỡ các tụ điểm này, trả lại bình yên cho cuộc sống nhân dân.

