Bắt tài xế đưa gần 200 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Đang vận chuyển gần 200 viên ma túy từ Lào về Việt Nam để sử dụng, Nguyễn Đức Bình (Hà Tĩnh) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp.

Nguyễn Đức Bình cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 10/9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Bình (SN 1988, trú tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) lái xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có hành vi tàng trữ 198 viên ma túy tổng hợp.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Đức Bình khai nhận mua số ma túy tổng hợp trên từ Lào rồi mang về Việt Nam sử dụng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.