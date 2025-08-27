Công an Bắc Ninh phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Ngày 27/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 1,3 kg ma túy heroine và ma túy đá.

Trước đó, ngày 11/8, tại khu vực Bến xe khách Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an phường Bắc Giang bắt quả tang Chu Hồng Việt (SN 1975, trú tại phường Bắc Giang) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tang vật vụ án.

Cơ quan chức năng thu giữ 2 khối hình chữ nhật chứa 591,86g heroin và 1 gói nilon màu trắng chứa 676,20g ma túy tổng hợp (methamphetamine).

Mở rộng điều tra, Nguyễn Văn Bách (SN 1983, trú tại TP Hải Phòng, hiện đang ở tỉnh Udomxay - Lào) và Bandit Sitthirat (SN 1980, quốc tịch Lào), đã đến cơ quan công an xin đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Chu Hồng Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Hồng Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Bách và Bandit Sitthirat về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng làm rõ.

