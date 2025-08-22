Hà Nội

Xã hội

Hai chú cháu ở Hải Phòng cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hai chú cháu Bùi Anh Tuấn và Bùi Văn Vang ở xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng vừa bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hải Ninh

Ngày 22/8, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bùi Anh Tuấn (SN 1977) và Bùi Văn Vang (SN 1969), cùng trú tại thôn Kiều Long, xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

65.jpg
Tuấn, Vang tại Cơ quan điều tra

Thông tin ban đầu, Tuấn và Vang đều ở cùng nhà của Tuấn ở thôn Kiều Long, xã Nguyễn Giáp, thành phố Hải Phòng.

Ngày 4/8, Tuấn mua 1 túi nilon màu trắng với giá 600.000 đồng bên trong chứa methamphetamine (ma túy dạng đá) và MOP (ma túy dạng morphin), mang về nhà sử dụng hết số ma túy dạng MOP. Số ma túy đá dạng methamphetamine Tuấn cất giấu tại nhà.

Tối cùng ngày, Vang chuẩn bị 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, sau đó Tuấn rủ Vang sử dụng trái phép số ma túy methamphetamine mà Tuấn mua trước đó tại phòng ngủ của Vang.

Đến khoảng 10h ngày 9/8, Công an xã Nguyên Giáp mời Bùi Văn Vang và Bùi Anh Tuấn đến trụ sở Công an xã tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm Bùi Văn Vang dương tính với chất ma tuý loại methamphetamine (ma túy dạng đá), Bùi Anh Tuấn dương tính với chất ma tuý loại methamphetamine (ma túy dạng đá) và MOP (ma túy dạng morphin).

Sau đó cả Tuấn, Vang đã tự thú về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình làm việc Vang đã tự nguyện giao nộp vật chứng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định.

