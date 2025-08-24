Hà Nội

Xã hội

Hà Nội phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Lực lượng chức năng kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5 kg ma túy tổng hợp được chia nhỏ, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy) – Công an TP Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Hữu Tuấn (SN 1995, trú tại Đồng Nai); Trần Ngọc Anh (SN 1995) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998, cùng trú tại Thanh Hóa) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ bưu chính – chuyển phát nhanh để tuồn ma túy vào nội địa, đơn vị đã phối hợp với Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện một lô hàng từ Cộng hòa Pháp gửi về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

1-3916.jpg
Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang.

Ngay lập tức, nhiều tổ công tác được thành lập, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để mật phục, theo dõi và lên kế hoạch bắt giữ.

Khoảng 11h ngày 19/7/2024, tại khu vực khách sạn thuộc làng Việt kiều Châu Âu (phường Hà Đông, Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp, được chia nhỏ, đóng hút chân không, tinh vi ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Đối tượng là Trương Hữu Tuấn, khai nhận số ma túy này do một đối tượng khác thuê nhận. Cùng thời điểm, tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ (xã Phú Xuyên, Hà Nội), một tổ công tác khác đã chặn bắt Trần Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tuấn khi cả hai đang di chuyển trên ô tô biển số Thanh Hóa.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận được thuê ra Hà Nội để “giám sát” quá trình giao nhận ma túy. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy, đồng thời sử dụng thủ đoạn ngụy trang tinh vi bằng các chai rượu vang, khiến việc kiểm soát, truy xuất thông tin gặp nhiều khó khăn.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND cùng cấp để truy tố theo quy định pháp luật.

Xã hội

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân sử dụng ma tuý

Công an TP HCM đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng 29 người khác liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán ma túy.

Ngày 21/8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân), Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987).

Ngoài ra, Công an TP HCM còn đề nghị truy tố 29 người khác về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 16/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn xã Kỳ Thượng.

Trước đó, vào khoảng 12h10 ngày 25/7, Công an xã Kỳ Thượng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Kỳ Lạc, bắt quả tang 3 đối tượng ,gồm: Lê Hồng Phong (SN 1991, trú xã Kỳ Thượng), Phạm Quang Thái (SN 1988) và Mai Văn Tiến (SN 1987, cùng trú xã Hương Khê) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe ô tô BKS 30M-133.34 tại khu vực gần cầu Khe Nhơi, thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Thượng.

Xã hội

Đôi bạn dắt nhau vào tù vì mua bán ma tuý

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 15 năm tù.

Ngày 13/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Hoàng Xuân Thành (SN 1994) và Cao Quyết Thắng (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, vào lúc 21h15 ngày 13/01/2025, tại khu vực bờ hồ đường Đinh Liệt, phường Thủy Xuân (TP Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã bắt quả tang Hoàng Xuân Thành và Cao Quyết Thắng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác.

