Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt tên 'đạo chích' gây ra hàng loạt vụ trộm

Bị Công an bắt giữ vì trộm xe máy điện, đối tượng L.V.P khai nhận thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn.

Khánh Hoài

Ngày 15/9, Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) đang phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên hai địa bàn.

cats-1821.jpg
"Đạo chích" L.V.P cùng tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 2/9, Công an xã Bố Hạ nhận được tin báo của bà N.Th.T (sinh năm 1963, trú tại thôn Bo Non, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị mất trộm 1 chiếc xe máy điện hôm ngày 1/9.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/9, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập đối tượng L.V.P (sinh năm 1978, trú tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn). Qua đấu tranh, L.V.P thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy điện của bà T. tại thôn Bo Non và khai nhận thêm 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn. Tang vật là chiếc xe máy điện đã được thu hồi.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

