Mitsubishi áp đảo doanh số bán ôtô chạy xăng, dầu tại Việt Nam tháng 7/2026

Với 3,216 xe bán ra tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam đứng thứ hai trong các thương hiệu có số bán cao nhất thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam.

Video: Xem chi tiết Mitsubishi Xpander và Xpander Cross mới tại Việt Nam.

Với 3,216 xe bán ra trong tháng 7/2026 vừa qua, Mitsubishi Motors Việt Nam đứng thứ hai trong các thương hiệu có số bán cao nhất thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tính riêng trong tháng và cộng dồn từ đầu năm đến nay.

Xpander

Sau 8 năm có mặt tại Việt Nam, Xpander vẫn giữ được nhịp bán hàng tích cực. Trong tháng 7/2026, mẫu xe đạt doanh số 1,083 xe, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu nhóm xe MPV động cơ đốt trong.

Trong tháng 7/2026, Xpander đạt doanh số 1,083 xe tại thị trường Việt Nam.

Xforce

Xforce ghi nhận doanh số 1,170 xe trong tháng 7/2026, qua đó trở thành mẫu xe có sức bán tốt nhất tháng của Mitsubishi Motors Việt Nam.

Đặc biệt, lũy kế từ đầu năm của Xforce đạt 7,469 xe, góp mặt vào top 5 ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe tiêu thụ tăng 1,709 chiếc, tương đương gần 30%, cho thấy sức hút của mẫu B-SUV tiếp tục được duy trì sau hơn hai năm ra mắt.

Xforce ghi nhận doanh số 1,170 xe trong tháng 7/2026.

Destinator

Sau 7 tháng, Destinator bàn giao tổng cộng 5,914 xe, lọt top 10 xe động cơ đốt trong có doanh số cao nhất cộng dồn từ đầu năm. Dù vừa gia nhập cuối năm 2025, Destinator vẫn duy trì sức hút ổn định trong phân khúc nhờ sự cân bằng giữa không gian, tiện nghi và tính đa năng trong sử dụng thực tế.

Với chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ ở mức cao nhất kể từ khi ra mắt, Destinator có thêm lợi thế về chi phí sở hữu trong tháng 8, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đang cân nhắc lựa chọn mẫu SUV 7 chỗ này.

Sau 7 tháng, Destinator bàn giao tổng cộng 5,914 xe, lọt top 10 xe động cơ đốt trong có doanh số cao nhất cộng dồn từ đầu năm.

Trong tháng 8/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền mang đến chương trình khuyến mãi tối ưu chi phí lăn bánh và chi phí sử dụng, bao gồm hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ (LPTB), tặng kèm phiếu nhiên liệu và đa dạng phụ kiện.