Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ một số dự án

Ngày 10/11, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường tỉnh 287, 295C, 285B.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tiến độ dự án đường tỉnh 285B.

Tại dự án đường tỉnh 287, hiện còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và việc giá nguyên vật liệu tăng cao. Đơn cử, tại xã Yên Phong, đoạn từ Km0+00 đến Km1+70 qua địa bàn thôn Tiên Trà có 2 hộ dân thuê đất của xã làm trang trại chưa giải phóng được…

Trên cơ sở đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công và hiện trạng mặt bằng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, dự án đường tỉnh 287 đang rất chậm tiến độ do sự phối hợp giữa chủ đầu tư với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ. Ông giao xã Yên Phong khẩn trương nghiên cứu, lập ngay phương án giải quyết các vị trí còn vướng mắc, chậm nhất đến ngày 25/11/2025 bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong thời gian cuối năm.

Liên quan đến khó khăn về giá nguyên vật liệu, đặc biệt là giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xem xét, thống nhất xác định lại giá chuẩn ở khu vực dự án; nếu cần thiết thì công bố lại giá vật liệu để bảo đảm thuận lợi cho cả chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 295C, 285B, cũng đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Kinh Bắc và hai xã Tam Giang, Yên Phong. Trong đó, trên địa bàn xã Tam Giang còn 12 hộ chưa nhận tiền do chênh lệch diện tích giữa thực tế và hồ sơ đất. Tại phường Kinh Bắc, phần đất nông nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1; giai đoạn 2 còn 28 hộ chưa nhận tiền bồi thường do đề nghị phê duyệt hỗ trợ ổn định đời sống…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công những khu vực đã được bố trí mặt bằng; đồng thời tích cực phối hợp với phường Kinh Bắc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trong diện tái định cư sớm di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đáp ứng tiến độ dự án.

Đồng thời, yêu cầu Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Kinh Bắc đôn đốc nhà thầu, tăng cường máy, thiết bị tăng tốc thi công khu tái định cư Xuân Viên, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng điện nước để người dân có thể ra xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống…

Chủ đầu tư và chính quyền xã Yên Phong tích cực tuyên tuyên, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho 62 hộ dân trong phạm vi nút giao tuyến đường; khi đã vận dụng tối đa chính sách mà vẫn còn các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư.