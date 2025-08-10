Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu mới

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu Phong Châu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ.

Ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu; kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa dự án. Ảnh: VGP

Kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công cầu Phong Châu mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Hiện các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28/8 này hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, ngày càng tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", Thủ tướng mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Tại vị trí giữa cầu, nơi các đơn vị đang ngày đêm thực hiện các hạng mục chuẩn bị hợp long, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân; mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng cũng thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) – đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của đơn vị ngày đêm không ngừng nghỉ, bảo đảm lưu thông cho nhân dân kể từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập; động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hơn nữa phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.