Chủ tịch Quảng Ngãi xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng, địa phương khắc phục sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Nhằm nắm bắt tình hình thực tế diễn biến cũng như đẩy nhanh công khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường các điểm sạt lở.

Trong sáng ngày 28/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra các vị trí sạt lở khu vực miền núi Quảng Ngãi, chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương khắc phục sạt lở đảm bảo an toàn lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (giữa) kiểm tra đôn đốc tại một điểm sạt lở trên Quốc lộ 24C.

Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao công tác ứng phó, khắc phục của Sở Xây dựng cùng các đơn vị bảo trì. Đồng thời, ông Nguyễn Hoàng Giang cũng yêu cầu các đơn vị chủ động hơn nữa trong công tác cảnh báo, di dời nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho tính mạng, tài sản của người dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, tuyến Quốc lộ 24C là tuyến giao thông rất quan trọng, qua kiểm tra trên tuyến cho thấy rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện nhiều khối đất đá, các phương tiện cơ giới đang san gạt, đảm bảo lưu thông.

Qua thực tế cho thấy, hiện trên các sườn núi dọc theo các tuyến đường đã xuất hiện các vết nứt có nguy cơ sạt lở rất cao, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động hơn nữa.

"Ngoài việc xử lý san gạt đất đá để thông tuyến, các lực lượng cần phối hợp theo phương châm 4 tại chỗ, nắm chắc địa bàn, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, tăng cường thông tin tuyên truyền, chủ động di dời người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn." - ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu.

Các đơn vị, địa phương cần chủ động cảnh báo, di dời đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ ngày 24 - 27/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý có trên 120 điểm sạt lở trên Quốc lộ 14C, 24B, 24C, 40B; đường tỉnh ĐT.622B, ĐT.622C… đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, với khối lượng ước khoảng 11.950 m3.

Trong số các vị trí sạt lở có 5 vị trí gây tắc đường và 1 vị trí ngập nước gây tắc, ước thiệt hại về hạ tầng giao thông lên đến 3,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lãnh đạo tỉnh thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn đối với người dân miền núi trước những bất lợi do mưa lớn, sạt lở đất.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Trước mắt, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Nhà thầu thực hiện việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc thiết bị ngày đêm nhằm thông xe tại các điểm sạt lở".

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1, bước 2 trên các tuyến đường.

Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động theo dõi, tổ chức khắc phục tại các tuyến đường theo phân cấp quản lý bảo đảm giao thông thông suốt.