Mưa lớn gây sạt lở, quốc lộ 28B qua Lâm Đồng tạm gián đoạn

Chiều 27/10, mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, làm giao thông tạm gián đoạn.

Khoảng 16h ngày 27/10, trên quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường, vùi lấp một phần tuyến giao thông. Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện, song làm ách tắc cục bộ.

Hiện trường sạt lở đất đá trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) chiều 27/10.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Phan Sơn phối hợp cùng đơn vị thi công và ngành giao thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức dọn dẹp, điều tiết giao thông. Đến 18h cùng ngày, đất đá được khơi thông, tuyến đường tạm thời lưu thông trở lại.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng mưa lớn nhiều giờ liền, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, khu vực taluy cao trên tuyến quốc lộ 28B xuất hiện hiện tượng thấm, trượt, gây sạt lở cục bộ.

Đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Trong ngày, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường, khu dân cư và vùng sản xuất tại phường Phan Thiết, phường Bình Thuận, xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuyến quốc lộ 28B qua địa bàn xã Phan Sơn hiện đang được thi công, nâng cấp. Một số vị trí có taluy âm, dương cao hàng chục mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa kéo dài.