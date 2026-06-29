Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Chủ quan với zona thần kinh, người đàn ông 54 tuổi suýt mất thị lực

Đau đầu, nổi mụn nước nhưng nghĩ là bệnh ngoài da thông thường, người đàn ông 54 tuổi nhập viện khi thị lực gần như mất hoàn toàn do biến chứng zona thần kinh.

Thúy Nga

Bệnh nhân C. (54 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) xuất hiện triệu chứng đau đầu âm ỉ khi đang làm việc. Cho rằng nguyên nhân do thời tiết nắng nóng, ông tự mua thuốc giảm đau để uống.

Ngày hôm sau, vùng da mặt xuất hiện những mảng đỏ nhẹ rồi nhanh chóng nổi các bóng nước. Nghĩ chỉ là phản ứng ngoài da hoặc vết côn trùng cắn, ông tiếp tục theo dõi tại nhà mà không đến cơ sở y tế.

Tuy nhiên, các tổn thương da ngày càng lan rộng. Mắt trái bắt đầu đỏ, sưng và đau. Khoảng một tuần sau khi khởi phát triệu chứng, ông đến khám tại một cơ sở y tế địa phương nhưng chưa được chẩn đoán chính xác.

zona-1.jpg
Tổn thương zona thần kinh của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong những ngày tiếp theo, bệnh diễn biến nặng hơn. Thị lực mắt trái giảm nhanh, người bệnh gần như không còn nhìn thấy các vật xung quanh và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhân có nhiều bóng nước lan rộng vùng mặt, tổn thương kết mạc mắt, sụp hoàn toàn mi mắt trái, đồng tử giãn và mất phản xạ với ánh sáng. Thị lực giảm nghiêm trọng, người bệnh chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trắng, không thể nhận biết vật thể hay màu sắc.

Qua thăm khám chuyên sâu và kiểm tra thị lực, BS.CKI Văn Thị Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Nội Tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á chẩn đoán bệnh nhân mắc zona thần kinh biến chứng lên dây thần kinh thị giác, gây tổn thương trực tiếp đến chức năng nhìn.

Ngay sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus đường truyền. Sau 7 ngày, các tổn thương da cải thiện rõ rệt, tình trạng sụp mí giảm dần và thị lực phục hồi đáng kể. Hiện người bệnh đã có thể nhìn rõ vật thể và phân biệt màu sắc trở lại.

zona.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, trường hợp trên là lời cảnh báo về hậu quả của việc chủ quan hoặc điều trị muộn bệnh zona thần kinh.

Khi virus tái hoạt động ở vùng mắt, người bệnh không chỉ đối mặt với các tổn thương ngoài da mà còn có nguy cơ viêm giác mạc, viêm kết mạc, tổn thương dây thần kinh thị giác và suy giảm thị lực, thậm chí mất thị lực nếu không được điều trị kịp thời.

BS.CKI Văn Thị Xuân Quỳnh khuyến cáo, dấu hiệu không nên chủ quan khi mắc zona thần kinh:

- Đau rát, bỏng hoặc đau nhói một vùng da.

- Xuất hiện ban đỏ, sau đó nổi các bóng nước thành từng chùm.

- Tổn thương xuất hiện ở vùng mặt, đặc biệt quanh mắt.

- Mắt đỏ, sưng, đau, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ.

- Đau đầu kèm phát ban, thị lực giảm.

Người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị, đặc biệt khi tổn thương xuất hiện ở vùng mắt.

Đặc biệt, bên cạnh phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người dân nên chủ động phòng ngừa zona thần kinh bằng vắc xin nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nặng.

Những nhóm đối tượng được khuyến cáo nên tiêm vắc xin gồm:

Người từ 60 tuổi trở lên.

Người mắc các bệnh lý mạn tính.

Người suy giảm miễn dịch.

Người từ 18 tuổi trở lên đang điều trị hóa trị, xạ trị hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vỡ trận hợp đồng kỳ nghỉ: 194 bị can bị khởi tố, chiếm đoạt hơn 180 tỉ:

#Chẩn đoán sớm zona thần kinh #Nguy cơ tổn thương mắt #Biến chứng thị lực #Phòng ngừa bằng vắc xin #Nhận biết dấu hiệu zona mặt

Bài liên quan

Sống Khỏe

Vượt mưa bão điều trị biến chứng 3 lần mắc zona không thể đi lại bình thường

Đau thần kinh sau zona là một trong những biến chứng thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc điều trị cần được tiến hành sớm, đúng phương pháp và kiên trì.

Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ vừa điều trị thành công biến chứng zona thần kinh cho người đàn ông 73 tuổi bị biến chứng không đi lại được sau 3 lần mắc zona thần kinh.

Quyết tâm vượt 200 km qua mưa bão vì quá đau và mất ngủ...

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cụ ông 88 tuổi viêm loét chảy mủ khắp đầu vì biến chứng đắp lá chữa zona

Khi có các dấu hiệu như đau rát, bỏng, tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, cần đến ngay cơ sở y tế, tránh biến chứng nặng nề.

Ngày 08/10/2025, cụ ông L.V.K (88 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trở lại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật liên tục, la hét, co cứng cơ vùng đầu - cổ, với nhiều vết loét rộng, chảy mủ do biến chứng nặng từ bệnh zona thần kinh vùng đầu.

Trước đó, ngày 01/10/2025, bệnh nhân có đi khám và có chỉ định nhập viện để điều trị bệnh zona thần kinh. Tuy nhiên, sau 3 ngày, người nhà nghe lời mách của người quen rằng: “Có bác sĩ gần nhà chỉ cần đắp lá mấy ngày là khỏi, vì đã chữa trị cho nhiều người bị zona thần kinh”. Dù được các bác sĩ tư vấn rất kỹ nhưng người nhà vẫn xin cho ông ra viện để về “đắp lá”.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo biến chứng nguy hiểm do zona thần kinh

Zona không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng có thể gây đau nhức kéo dài, nếu không điều trị kịp thời gây biến chứng thần kinh, thị lực.

Bội nhiễm nặng vì tự điều trị zona tại nhà

Ngày 28/8, Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 77 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới