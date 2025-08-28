Hà Nội

Sống Khỏe

Cảnh báo biến chứng nguy hiểm do zona thần kinh

Zona không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng có thể gây đau nhức kéo dài, nếu không điều trị kịp thời gây biến chứng thần kinh, thị lực.

Thúy Nga

Bội nhiễm nặng vì tự điều trị zona tại nhà

Ngày 28/8, Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới – Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 77 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng nổi nhiều mụn nước ở vùng ngực và lưng bên trái, kèm đau rát, một số mụn nước đã vỡ, để lại vết loét trên da.

Trước đó, bệnh nhân tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn nên quyết định đến bệnh viện.

zona-bien-8125.jpg
Biến chứng bội nhiễm zona thần kinh - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận da vùng ngực – lưng từ mũi ức đến cột sống thắt lưng bên trái xuất hiện các chùm mụn nước, trong đó nhiều chùm đã vỡ loét, chảy dịch mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán Zona thần kinh vùng ngực – lưng trái bội nhiễm.

Người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh, thuốc kháng viêm – giảm đau, thuốc bôi tại chỗ và chăm sóc vết thương hàng ngày. Sau 5 ngày, tình trạng đau rát đã giảm, vết loét khô dần, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị cho đến khi tổn thương da hồi phục.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Phong – Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới cho biết: “Zona thần kinh là bệnh lý do virus varicella-zoster gây ra, cũng chính là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi khỏi thủy đậu, virus này không biến mất hoàn toàn mà tồn tại ở trạng thái ngủ đông trong các tế bào thần kinh.

Khi cơ thể suy yếu hoặc hệ miễn dịch suy giảm, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona. Bệnh không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng có thể gây đau nhức kéo dài nếu không điều trị kịp thời”.

zona-bien1-5385.jpg
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Những biến chứng thường gặp của zona thần kinh

Đau dây thần kinh sau zona: Tình trạng đau kéo dài dai dẳng ngay cả khi tổn thương da đã lành, đặc biệt thường gặp ở người cao tuổi.

Giảm hoặc mất thị lực: Khi zona xuất hiện ở vùng mắt hoặc xung quanh mắt, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mắt rất cao.

Tổn thương thần kinh: Có thể dẫn đến viêm não, liệt mặt, rối loạn thính giác hoặc mất thăng bằng.

Nhiễm trùng da: Do mụn nước vỡ và không được chăm sóc đúng cách.

Lưu ý khi phòng ngừa và điều trị

Không chà xát hoặc để nước bẩn tiếp xúc với vùng da tổn thương.

Vệ sinh da bằng nước muối loãng hoặc dung dịch theo hướng dẫn của bác sĩ.

Giữ tay sạch, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.

Hạn chế tiếp xúc với người chưa tiêm vắc xin thủy đậu, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Tiêm vắc xin thủy đậu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Lưu ý: Kháng sinh không có tác dụng diệt virus zona, chỉ dùng khi có bội nhiễm theo chỉ định của bác sĩ.

Những biến chứng do zona để lại thường rất nặng nề. Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Điều này giúp giảm đau đớn, rút ngắn thời gian bệnh và phòng tránh các hậu quả lâu dài.

Sống Khỏe

Khỏi zona mới biến chứng hỏng mắt và thần kinh

Sau khi mắc thủy đậu, virus vẫn tồn tại “ngủ yên” trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona.

Cách đây khoảng 1 tháng, ông H.T.N (65 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) bị zona ở vùng bụng, lưng, mông trái và đã được điều trị ổn định tại một cơ sở y tế.

Tuy nhiên gần đây, dù các vết loét do zona đã khô, bong vảy, ông vẫn còn cảm giác đau rát, châm chích như kiến cắn, kèm những cơn đau giật từng đợt nên đã tới Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cẩn thận virus Zona tái hoạt ở dây thần kinh mặt gây liệt

Khi có bất kỳ dấu hiệu như đau vùng tai, đau giật vùng đầu, mụn nước vùng mặt hoặc bất ngờ liệt mặt 1 bên, hãy thăm khám và điều trị kịp thời.

Zona là bệnh lý do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Sau khi mắc thủy đậu, virus này không bị loại bỏ hoàn toàn mà “ẩn náu” trong các hạch thần kinh cảm giác.

Khi sức đề kháng suy giảm (tuổi cao, stress, bệnh mạn tính, dùng thuốc ức chế miễn dịch…), virus có thể tái hoạt động, gây ra các tổn thương da và đau dọc theo đường đi của dây thần kinh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Zona biến chứng cụ bà hoại tử đầu, nhiễm khuẩn huyết

Khi xuất hiện các dấu hiệu ban đầu như đau rát, nổi mẩn đỏ, mụn nước trên da, người bệnh cần đi khám sớm, tránh biến chứng nặng nề.

Viêm mô tế bào hoại tử, nhiễm khuẩn huyết... vì zona thần kinh

Ngày 15/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân N.T.Q (nữ, 78 tuổi, trú tại Bắc Ninh) trong tình trạng viêm mô bào nặng vùng mặt, trán và đỉnh đầu do vi khuẩn tụ cầu vàng. Các vùng tổn thương sưng nề, đỏ, chảy mủ, kèm theo nhiễm khuẩn huyết.

Xem chi tiết

