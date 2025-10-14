Cụ ông 88 tuổi viêm loét chảy mủ khắp đầu vì biến chứng đắp lá chữa zona

Ngày 08/10/2025, cụ ông L.V.K (88 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trở lại tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng co giật liên tục, la hét, co cứng cơ vùng đầu - cổ, với nhiều vết loét rộng, chảy mủ do biến chứng nặng từ bệnh zona thần kinh vùng đầu.

Trước đó, ngày 01/10/2025, bệnh nhân có đi khám và có chỉ định nhập viện để điều trị bệnh zona thần kinh. Tuy nhiên, sau 3 ngày, người nhà nghe lời mách của người quen rằng: “Có bác sĩ gần nhà chỉ cần đắp lá mấy ngày là khỏi, vì đã chữa trị cho nhiều người bị zona thần kinh”. Dù được các bác sĩ tư vấn rất kỹ nhưng người nhà vẫn xin cho ông ra viện để về “đắp lá”.

Tổn thương zona biến chứng nặng do đắp lá - Ảnh BVCC

Từ ngày 3-8/10/2025, bệnh nhân đắp lá hai lần kín đầu. Không lâu sau, cụ ông lên cơn co giật, hoảng loạn, gia đình lại đưa ông vào nhập viện tại khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện.

BSCKI Nguyễn Bá Cung, chia sẻ: “Bệnh zona, dân gian còn gọi là bệnh giời leo do virus varicella zoster (VZV) gây ra. Bệnh thường gây phát ban, nổi mụn nước và đau rát dữ dội, đặc biệt ở người lớn tuổi, hoặc người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Nếu được điều trị theo đúng phác đồ, bệnh thường thuyên giảm sau 7 đến 10 ngày.

Chăm sóc tổn thương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Với những bệnh nhân bị mắc Zona thần kinh vùng đầu ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh trung ương. Nếu tổn thương ở vùng quanh mắt, có thể làm suy giảm thị lực, thậm chí mù mắt”.

Rất may, sau 3 ngày điều trị tích cực, vết thương đã se lại, tiến triển tốt hơn. Khi ổn định, bệnh nhân sẽ được chuyển đến chuyên khoa Ngoại để tiến hành cắt bỏ phần tổn thương bị hoại tử sau gáy, vệ sinh vết thương và loại bỏ phần lá bám sâu vào da đầu.

Chăm sóc cho bệnh nhân sau phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Tiêm vắc xin phòng ngừa biến chứng

Theo bác sĩ Cung, thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi khiến virus varicella zoster tái hoạt động, làm tăng nguy cơ mắc bệnh zona thần kinh. Người từng mắc thủy đậu, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư… hoặc thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ đều có nguy cơ cao.

Vì vậy, khi có các dấu hiệu như đau rát, bỏng, tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng nề.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh: “Hiện nay đã có vắc xin phòng bệnh Zona thần kinh. Đây là loại vắc xin giúp cơ thể tăng cường miễn dịch chống lại virus varicella zoster – tác nhân gây ra bệnh zona.

Vắc xin được khuyến cáo tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, hoặc những người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế biến chứng nặng nề nếu không may mắc phải. Việc tiêm phòng không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và cộng đồng”.

Sau những lo lắng, người nhà bệnh nhân chia sẻ: “Đây là bài học đắt giá, khi ốm đau, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc lá hay truyền miệng ‘bí quyết dân gian’ để tránh những hậu quả đáng tiếc”.