Tự đắp tỏi, thuốc nam, người bệnh đối mặt nguy cơ hoại tử chi

Hai trường hợp phải cắt lọc, cắt cụt ngón chân cho thấy không nên chủ quan với sưng đau, bọng nước hay đổi màu da.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ vừa điều trị hai trường hợp nhiễm trùng phần mềm nặng, trong đó có người bệnh phải cắt cụt nhiều đốt ngón chân để kiểm soát tổn thương.

Hoại tử chân sau khi đắp tỏi, thuốc nam

Ông Đ.S.T (65 tuổi, Lào Cai), có tiền sử viêm dạ dày khoảng 20 năm và mắc gout 7 năm, nhập viện sau khoảng 5 ngày xuất hiện sưng, đau khớp gối trái.

Nghe người quen mách, ông dùng tỏi đập dập xoa lên vùng đau rồi đắp thuốc nam với mong muốn giảm đau. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Vùng đầu gối và cẳng chân ngày càng nóng ran, đau nhiều.

Khi tháo phần thuốc đắp, ông phát hiện vùng gối xuất hiện hai nốt rỉ dịch. Tổn thương sau đó nhanh chóng lan từ khớp gối xuống cẳng chân và bàn chân trái.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông T. sốt 39°C, gai rét, rét run, mệt mỏi nhiều. Vùng cẳng chân và đầu gối trái xuất hiện nhiều bọng nước, mảng hoại tử màu đen, rỉ dịch. Chân trái đau và hạn chế vận động nghiêm trọng.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Hoàng Mạnh Hà, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình, cho biết việc tự đắp lá cây, tỏi, thuốc nam hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vùng da đang viêm nhiễm hoặc có tổn thương hở có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Khi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị phá vỡ, vi khuẩn có thể xâm nhập vào các lớp mô sâu và lan rộng theo tổ chức dưới da, cơ, cân và các mô mềm xung quanh, gây tổn thương nghiêm trọng.

Chân hoại tử sau đắp tỏi, thuốc nam - Ảnh BVCC

Vài vết xước, mất nhiều đốt ngón chân

Trường hợp khác là anh L.V.K (47 tuổi, Bắc Ninh). Vài ngày trước khi nhập viện, anh dọn dẹp gạch, vữa đổ nát từ bờ rào nhà. Sau công việc, anh chỉ nhận thấy một vài vết xước nhỏ ở đầu ngón chân và cho rằng không đáng kể.

Khoảng 2 ngày sau, anh sốt cao, rét run, đau đầu, buồn nôn. Anh tiếp tục tự điều trị tại nhà thêm 2 ngày nhưng không cải thiện.

Bệnh sau đó diễn tiến nặng với sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi, viêm cơ tim và nhiễm khuẩn huyết do phức hợp vi khuẩn Burkholderia. Sau 7 ngày điều trị bằng kháng sinh và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, tình trạng suy hô hấp tiếp tục nặng, anh K. được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU), người bệnh giảm ý thức, Glasgow 12 điểm, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Da và củng mạc mắt vàng đậm, toàn thân phù nề, xuất huyết dưới da rải rác. Tiểu cầu giảm rất sâu, chỉ còn 18 G/L; các chỉ số viêm tăng cao, men gan tăng.

Mất nhiều đốt ngón chân vì chủ quan với vết xước nhỏ - Ảnh BVCC

Hai bàn chân xuất hiện nhiều bọng nước xuất huyết, nhiều ngón chân hoại tử khô, đen.

Người bệnh được hồi sức tích cực, truyền 3 khối tiểu cầu, hỗ trợ hô hấp và kiểm soát nhiễm trùng. Sau 3 ngày, tình trạng toàn thân chuyển biến tích cực, anh K. dần cai được máy thở.

Tuy nhiên, tổn thương hoại tử tại hai bàn chân tiếp tục lan rộng và ăn sâu. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt đốt ngón 4, 5 chân trái và ngón 3, 4, 5 chân phải, đồng thời cắt lọc rộng toàn bộ phần mô hoại tử tại gan bàn chân hai bên.

Sau 3 tuần điều trị kiểm soát nhiễm khuẩn và hồi sức tích cực, các vùng tổn thương tại gan bàn chân đã lên tổ chức hạt tốt, tình trạng hoại tử được kiểm soát.

Bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Không chủ quan với sưng, nóng, đỏ, đau

BSCKII Hoàng Mạnh Hà, hai trường hợp cho thấy nhiễm trùng phần mềm có thể diễn tiến rất nhanh. Mức độ tổn thương bên dưới không phải lúc nào cũng tương xứng với biểu hiện ban đầu trên da.

Đáng lưu ý, việc tự điều trị, đắp lá cây, tỏi, thuốc nam hoặc sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc lên vùng da tổn thương có thể khiến tình trạng nhiễm trùng phức tạp hơn.

Người dân cần đi khám sớm khi vùng da bị tổn thương có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau tăng nhanh; sốt cao kèm rét run; mệt mỏi bất thường; xuất hiện bọng nước, da chuyển tím, đen hoặc tổn thương xuất huyết.

Đặc biệt, người mắc gout, đái tháo đường, bệnh gan hoặc các bệnh mạn tính khác khi xuất hiện nhiễm trùng cần được thăm khám sớm, không nên tự điều trị tại nhà.

Với nhiễm trùng phần mềm nặng, phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nhiễm trùng, hạn chế tổn thương mô, bảo tồn chức năng chi thể và giảm nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng.

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