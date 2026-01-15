Hà Nội

Sống Khỏe

Chậm kinh 3 ngày, máu tràn ổ bụng, người phụ nữ chửa ngoài tử cung vỡ

Chửa ngoài tử cung là tình trạng sản khoa nguy hiểm, có thể gây mất máu ồ ạt và tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Thúy Nga

Mới đây, các bác sĩ Khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Cẩm Khê đã phẫu thuật cấp cứu kịp thời, cứu sống bệnh nhân Đ. (37 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị chửa ngoài tử cung vỡ - một tình trạng sản khoa nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bệnh nhân có kinh nguyệt đều, lần này chậm kinh 3 ngày, thử que HCG dương tính. Khoảng 5 ngày trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau tức vùng hạ vị, âm đạo ra máu màu đen, cơn đau ngày càng tăng và dữ dội nên đã đến Khoa Phụ sản, TTYT khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

may-tran-o-bung.png
Ca phẫu thuật khẩn cấp để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân mềm nhưng chướng, ấn vùng hạ vị đau chói, phản ứng thành bụng rõ. Kết quả siêu âm phát hiện nhiều dịch tự do trong ổ bụng, không thấy túi thai trong buồng tử cung, xét nghiệm beta-HCG dương tính. Các bác sĩ chẩn đoán chửa ngoài tử cung bên phải vỡ.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã cắt khối chửa ngoài tử cung và cầm máu kịp thời. Sau 40 phút, ca phẫu thuật hoàn thành, bệnh nhân mất khoảng 700 ml máu. Sau 07 ngày điều trị hậu phẫu tích cực, bệnh nhân an toàn xuất viện.

Bác sĩ CKII Hà Thị Hải Hường, Trưởng khoa Phụ sản và Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết: “Chửa ngoài tử cung là tình trạng sản khoa nguy hiểm, có thể gây mất máu ồ ạt và tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Do đó, khi có các dấu hiệu như chậm kinh, đau bụng bất thường hoặc ra máu âm đạo chị em phụ nữ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời, phòng tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng”.

