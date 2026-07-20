Cụ ông 70 tuổi suýt vỡ ruột thừa vì chủ quan

Bệnh nhân N.V.T. (Hà Nội) nhập viện tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau âm ỉ vùng hố chậu phải kéo dài khoảng hai ngày. Do chỉ sốt nhẹ, cơn đau không dữ dội nên lúc đầu gia đình chỉ nghĩ bị rối loạn tiêu hóa.

ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi thăm khám, người bệnh có đau và phản ứng thành bụng rõ tại vùng hố chậu phải. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng lên 19.000/mm³, cho thấy tình trạng viêm cấp trong cơ thể.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận ruột thừa tăng kích thước khoảng 7 mm, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng người bệnh đã xuất hiện dịch đục kèm giả mạc khu trú tại hố chậu phải, đặc biệt đầu ruột thừa cắm sâu vào gốc mạc treo ruột non - một biến đổi giải phẫu hiếm gặp.

ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc cho biết, thông thường chỉ cần bộc lộ ruột thừa rồi cắt bỏ. Tuy nhiên, ở trường hợp này, ê-kíp phải bóc tách hết sức cẩn trọng để giải phóng đầu ruột thừa khỏi gốc mạc treo ruột non.

Nếu làm tổn thương các mạch máu nuôi ruột, người bệnh có nguy cơ thiếu máu, hoại tử ruột non và có thể phải cắt thêm một đoạn ruột", bác sĩ Quốc phân tích.

Sau khi bóc tách an toàn, các bác sĩ tiến hành cắt ruột thừa bằng phương pháp nội soi, đồng thời rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Người bệnh hồi phục thuận lợi sau phẫu thuật. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ phát hiện đầu ruột thừa cắm sâu vào gốc mạc treo ruột non - một biến đổi giải phẫu hiếm gặp - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Đặng Hoàng Quốc cảnh báo, viêm ruột thừa không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những cơn đau dữ dội. Nhiều trường hợp chỉ đau âm ỉ vùng hố chậu phải, kèm buồn nôn, nôn hoặc cảm giác mót rặn nên người bệnh dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa và tự theo dõi tại nhà.

Ở người cao tuổi, việc chẩn đoán càng khó khăn hơn do hệ miễn dịch suy giảm khiến các triệu chứng thường không điển hình. Người bệnh có thể ít sốt, đau không rầm rộ như người trẻ nhưng tổn thương bên trong vẫn tiến triển nhanh, làm tăng nguy cơ hoại tử hoặc vỡ ruột thừa.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện đau vùng hố chậu phải, đặc biệt kèm buồn nôn, nôn, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và loại trừ viêm ruột thừa càng sớm càng tốt.

Không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh khi chưa được chẩn đoán. Phát hiện và phẫu thuật ở giai đoạn sớm sẽ giúp cuộc mổ đơn giản hơn, giảm nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian điều trị và hồi phục.

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