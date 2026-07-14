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Sản phụ bị viêm ruột thừa vỡ được cứu cả mẹ và con

Sống Khỏe

Sản phụ bị viêm ruột thừa vỡ được cứu cả mẹ và con

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kịp thời phẫu thuật cứu sản phụ mang thai 21 tuần bị viêm ruột thừa vỡ, bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi.

Thúy Nga
Thúy Nga
#Chẩn đoán sớm viêm ruột thừa trong thai kỳ #Phẫu thuật kịp thời bảo vệ thai nhi #Những biểu hiện không điển hình ở sản phụ mang thai #Nguy cơ biến chứng viêm ruột thừa vỡ #Cần thiết của hội chẩn liên khoa trong cấp cứu

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