Đau bụng 5 ngày, cụ bà 99 tuổi vỡ ruột thừa nguy kịch

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân Dương Thị Định (sinh năm 1927) bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ.

Theo người nhà, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau bụng liên tục, kèm nôn nhiều, sốt và gần như không ăn uống được. Tuy nhiên, do tuổi cao, các triệu chứng ban đầu không điển hình nên việc phát hiện bệnh và đưa đến cơ sở y tế bị chậm trễ. Người bệnh được đưa đến viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng rất mệt mỏi, gầy yếu và suy kiệt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Thăm khám cho thấy, người bệnh sốt 38°C, bụng chướng, đau khắp bụng, có phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc dương tính - những dấu hiệu điển hình của viêm phúc mạc. Bệnh nhân còn có mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp lên tới 200/100 mmHg, thông khí phổi kém, làm tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình hồi sức và phẫu thuật.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, sử dụng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch để kiểm soát huyết áp, đồng thời thực hiện các xét nghiệm máu, điện tim và siêu âm ổ bụng nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh.

Sau hội chẩn, ê-kíp xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa vỡ và chỉ định phẫu thuật cấp cứu lúc 21h cùng ngày.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành cắt bỏ ruột thừa, làm sạch toàn bộ ổ bụng và đặt dẫn lưu nhằm xử trí triệt để ổ nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng cũng như sốc nhiễm khuẩn.

Sau hơn một tuần điều trị, cụ bà ổn định và được xuất viện ngày 7/7/2026.

ThS Lê Minh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, viêm ruột thừa cấp là bệnh ngoại khoa thường gặp. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành vỡ ruột thừa, gây viêm phúc mạc toàn thể - biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi.

Ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi, biểu hiện bệnh thường không rõ ràng như ở người trẻ. Cơn đau bụng có thể không khu trú điển hình, sốt không cao hoặc các triệu chứng bị che lấp bởi nhiều bệnh lý mạn tính khác, khiến người bệnh và gia đình dễ chủ quan.

Khi ruột thừa đã vỡ, vi khuẩn và dịch tiêu hóa tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc lan tỏa. Nếu tiếp tục chậm trễ, người bệnh có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan và tử vong, đặc biệt ở người có tuổi cao hoặc sức đề kháng suy giảm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đau tăng dần, sốt, buồn nôn hoặc nôn, nhất là ở người cao tuổi, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán sớm.

Việc phát hiện và can thiệp kịp thời không chỉ giúp cuộc phẫu thuật thuận lợi hơn mà còn giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc chờ bệnh tự khỏi khi đau bụng kéo dài vì có thể làm chậm chẩn đoán và tăng nguy cơ vỡ ruột thừa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt: