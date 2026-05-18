Chủ đầu tư nói gì vụ sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên?

Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) vừa có thông tin phản hồi liên quan đến hiện tượng xói lở tại vị trí cột 305 của đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Theo EVNPMB1, do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 11/5/2026, tại vị trí cột điện 305 của dự án đã xảy ra hiện tượng xói lở cục bộ tại một vị trí mái taluy. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, EVNPMB1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Hiện trường sự việc.

Kết quả kiểm tra, phần đất bị xói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn; các hạng mục của công trình như: móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện,…vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn.

EVNPMB1 cho biết, đã yêu cầu nhà thầu triển khai thực hiện các công việc: Xúc, vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột 305 đưa về bãi thải, thi công rãnh đỉnh cắt nước để hạn chế nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống mái taluy chảy vào khu vực móng cột điện giảm thiểu hiện tượng xói lở mái taluy như đợt mưa vừa qua, thi công kè móng, gia cố mái taluy...

Thời gian để tiến hành xử lý các hạng mục công việc này dự kiến trong khoảng 15 ngày nếu điều kiện thời tiết đảm bảo.

EVNPMB1 cũng đã làm việc với chính quyền địa phương, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời rút kinh nghiệm về công tác bảo đảm mỹ quan khu vực lân cận công trình và đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thành các công việc còn lại trên công trường.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh, gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là Trạm biến áp 500kV Lào Cai, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên.

Ban Quản lý dự án Điện 1 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao làm đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Dự án đã khánh thành từ ngày 17/10/2025 và chính thức vận hành từ ngày 2/4.

