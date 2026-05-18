Hé lộ 5 yêu cầu của Mỹ trong đề xuất hòa bình với Iran

Truyền thông Iran đưa tin Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran.

An An (Theo Fars, Mehr)

Truyền thông Iran đưa tin ngày 17/5, Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28/2.

"Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào nhưng lại muốn đạt được những điều mà họ không thể có được khi gây chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán", hãng Mehr đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo Fars, Mỹ đã đưa ra danh sách 5 điều khoản trong đề xuất hòa bình, bao gồm: Iran sẽ chỉ giữ lại một địa điểm hạt nhân đang hoạt động; Iran sẽ chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này cho Mỹ; Mỹ sẽ không giải phóng tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài, dù chỉ 25%; Không có sự bồi thường nào cho những thiệt hại mà Iran gánh chịu trong cuộc chiến; Các hành động thù địch trên mọi mặt trận phải chấm dứt khi đàm phán bắt đầu.

Được biết, trong đề xuất của mình, Iran kêu gọi chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận, bao gồm chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon, cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Trong một cuộc họp báo tuần trước, Iran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt và giải phóng mọi tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài. Đề xuất này còn nhấn mạnh rằng Tehran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, cảnh báo Mỹ không nên nối lại các cuộc tấn công vào nước này. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei cũng cảnh báo hậu quả nếu các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran bị tấn công.

"Nếu nguồn dầu mỏ của Iran bị ảnh hưởng, Iran sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong một thời gian dài", Phó Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo.

Iran nói về trở ngại lớn nhất trong cuộc đàm phán với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, sự thiếu tin tưởng vẫn là rào cản lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 cho biết sự thiếu tin tưởng là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời khẳng định rằng Tehran sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt là từ Trung Quốc, để giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Iran phản ứng vụ Kuwait bắt giữ 4 thành viên IRGC

Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố 4 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị bắt giữ sau khi cố xâm nhập Bubiyan, hòn đảo lớn nhất Kuwait.

The Jerusalem Post đưa tin, theo Bộ Nội vụ Kuwait, 4 đối tượng vừa bị bắt giữ này, trong đó có 2 người tự xưng là Đại tá Hải quân, được cho là đã nhận nhiệm vụ thực hiện các hoạt động thù địch trong lãnh thổ Kuwait.

Được biết, đảo Bubiyan là nơi đặt nhiều cơ sở dân sự và quân sự quan trọng, bao gồm cảng biển, nhà máy điện và trạm biến áp.

Iran nêu 5 điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Nguồn tin cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.

Hãng Fars của Iran dẫn nguồn tin ngày 12/5 cho biết, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ trừ khi 5 điều kiện xây dựng lòng tin được đáp ứng.

Theo nguồn tin, Tehran coi các điều kiện này là "những đảm bảo tối thiểu" cần thiết để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán mới nào với Washington.

