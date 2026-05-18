Hé lộ 5 yêu cầu của Mỹ trong đề xuất hòa bình với Iran

Truyền thông Iran đưa tin ngày 17/5, Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28/2.

"Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào nhưng lại muốn đạt được những điều mà họ không thể có được khi gây chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán", hãng Mehr đưa tin.

Theo Fars, Mỹ đã đưa ra danh sách 5 điều khoản trong đề xuất hòa bình, bao gồm: Iran sẽ chỉ giữ lại một địa điểm hạt nhân đang hoạt động; Iran sẽ chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của nước này cho Mỹ; Mỹ sẽ không giải phóng tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài, dù chỉ 25%; Không có sự bồi thường nào cho những thiệt hại mà Iran gánh chịu trong cuộc chiến; Các hành động thù địch trên mọi mặt trận phải chấm dứt khi đàm phán bắt đầu.

Được biết, trong đề xuất của mình, Iran kêu gọi chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận, bao gồm chiến dịch quân sự của Israel ở Lebanon, cũng như chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng biển Iran.

Trong một cuộc họp báo tuần trước, Iran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt và giải phóng mọi tài sản đóng băng của Iran ở nước ngoài. Đề xuất này còn nhấn mạnh rằng Tehran sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược đối với vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, cảnh báo Mỹ không nên nối lại các cuộc tấn công vào nước này. Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei cũng cảnh báo hậu quả nếu các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran bị tấn công.

"Nếu nguồn dầu mỏ của Iran bị ảnh hưởng, Iran sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong một thời gian dài", Phó Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo.

