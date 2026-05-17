Mưa như trút nước, nhiều tuyến phố ở Quảng Ninh chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng 17/5 khiến nhiều khu vực tại Quảng Ninh ngập sâu, giao thông hỗn loạn, nhiều phương tiện chết máy giữa biển nước.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/5 khiến hàng loạt địa phương tại Quảng Ninh rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến đường biến thành “sông”, giao thông tê liệt trong nhiều giờ, người dân chật vật di chuyển và khẩn trương kê cao tài sản để tránh nước tràn vào nhà.

Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt, sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí và một số khu vực ven biển khác. Có nơi mưa như trút nước trong nhiều giờ liên tiếp khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát.

Tại TP Hạ Long, nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu từ 30-50 cm, thậm chí có nơi nước dâng quá nửa bánh xe máy. Các khu vực trũng thấp như Hồng Hà, Hồng Hải, Cao Xanh xuất hiện tình trạng nước tràn vào nhà dân, nhiều hộ phải dùng máy bơm hoạt động xuyên đêm để cứu đồ đạc.

Không ít ô tô, xe máy chết máy giữa đường do cố di chuyển qua các đoạn ngập sâu. Một số tuyến giao thông xảy ra ùn tắc cục bộ vì phương tiện di chuyển chậm trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

Nhiều tuyến phố tại Cẩm Phả chìm trong nước sau nhiều giờ mưa lớn.

Trong khi đó, tại TP Cẩm Phả, nhiều tuyến phố trung tâm chìm trong nước chỉ sau thời gian ngắn mưa lớn. Người dân cho biết nước dâng quá nhanh khiến nhiều hộ không kịp trở tay. Nhiều cửa hàng kinh doanh phải tạm đóng cửa để dọn dẹp, ngăn nước tràn vào bên trong.

Một số khu vực dân cư thấp trũng xuất hiện cảnh nước ngập ngang đầu gối, người dân phải bì bõm lội nước trong mưa lớn để di chuyển. Tại nhiều điểm, rác và bùn đất theo dòng nước tràn xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Tại TP Uông Bí, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư và gần chân đồi. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu nhằm cảnh báo người dân, đồng thời hỗ trợ phân luồng giao thông tại những vị trí ngập sâu.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Đông Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp không khí lạnh yếu nên xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong những giờ tới, nhiều khu vực tại Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa, nguy cơ ngập úng tại vùng thấp trũng tiếp tục ở mức cao.

Ngoài nguy cơ ngập đô thị, ngành chức năng cũng cảnh báo khả năng xảy ra sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, khai trường mỏ và lũ quét tại các khe suối nhỏ nếu mưa lớn kéo dài.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng chức năng tại Quảng Ninh đã triển khai các phương án ứng phó, bố trí cán bộ trực 24/24h tại các điểm ngập nặng, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết.

Nhiều người dân địa phương cho biết đây là một trong những trận mưa lớn nhất từ đầu mùa hè đến nay. Chỉ trong vài giờ, nhiều tuyến phố vốn đông đúc đã chìm trong biển nước, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn đáng kể.