Khoảnh khắc cá voi trồi lên mặt nước vùng biển ở Gia Lai săn mồi

Các thợ lặn biển vừa phát hiện một cá thể cá voi lớn đang săn mồi ven bờ biển thuộc các bán đảo du lịch Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cá voi xuất hiện săn mồi tại vùng biển mũi Bãi Bấc, khu vực Mũi Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Sư việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Người quay được đoạn clip là anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi, trú tại tổ dân phố Lý Lương, phường Quy Nhơn Đông.

Cá voi trồi lên mặt nước, trên cao là đàn hải âu. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, nhóm thợ lặn của Hoàng Lợi ( ở bán đảo Nhơn Lý) cho biết, cá voi xuất hiện ở gần mũi biển Bãi Bấc (bán đảo Nhơn Lý) vào thời điểm 6 giờ 30 ngày 17/5.

Theo anh Lợi, khoảnh khắc cá voi nhô lên săn mồi diễn ra nhanh, liên tục há miệng lớn để nuốt đàn cá nhỏ. Trên mặt nước của vùng biển, đàn chim hải âu sà xuống rất đông, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú và sống động.

Clip ghi lại cảnh cá voi trồi lên mặt biển săn mồi. Nguồn: Thanh Tịnh

Theo quan sát cũng như nhận định của các thợ lặn, đây là cá thể cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn. Qua hình ảnh ghi lại, cá voi này có thể là cá voi Bryde, loài thường xuất hiện nhiều ở vùng biển Nam Trung bộ vào những năm gần đây.

Nhiều người dân xem Clip bày tỏ, sự thích thú trước khoảnh khắc hiếm gặp, đồng thời cho rằng việc cá voi thường xuyên xuất hiện gần bờ cho thấy môi trường biển nơi đây trong lành; thức ăn dồi dào, phong phú.

Xã hội

Phát hiện sinh vật giống cá voi dài 4m dạt vào bờ biển Gia Lai

Dù được người dân nỗ lực đưa trở lại biển, nhưng sinh vật biển lớn nghi là cá voi có mỏ mắc cạn tại bờ biển thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai đã chết.

Chiều 4/5, ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá kích thước lớn vào bờ.

Theo ông Toàn, con cá có chiều dài ước khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn nên đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ.

Xã hội

Gia Lai sẽ trục vớt vật thể nghi xác xe tăng trồi lên tại bãi biển

Trước mắt, đơn vị chức năng xác định vị trí, khoanh vùng bảo vệ, sau đó xây dựng phương án trục vớt an toàn, giải phóng mặt nước khu vực bãi biển du lịch.

Ngày 23/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc.

Giao nhiệm vụ cho Ban CHQS phường Quy Nhơn phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh tọa độ, khoanh vùng bảo vệ vật thể nghi là xác xe tăng vừa trồi lên tại bãi biển Quy Nhơn, đoạn đầu đường Xuân Diệu.

Xã hội

Gia Lai kết nối đại ngàn với biển khi mở đại tiệc cá ngừ, cà phê dịp 2/9

Tỉnh Gia Lai chuẩn bị tổ chức tuần lễ văn hóa - du lịch chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sự kiện diễn ra từ ngày 29/8 đến 1/9

Chiều 26/8, UBND tỉnh Gia Lai đã thông tin về chuỗi hoạt động, chương trình của lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 với chủ đề “Khát vọng biển xanh – Đại ngàn tỏa sáng”.

Điểm nhấn sẽ là đại tiệc” văn hóa, ẩm thực kết nối đại ngàn với biển cả, lấy cá ngừ đại dương và cà phê Tây Nguyên làm 2 sản phẩm chủ đạo.

