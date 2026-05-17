Khoảnh khắc cá voi trồi lên mặt nước vùng biển ở Gia Lai săn mồi

Các thợ lặn biển vừa phát hiện một cá thể cá voi lớn đang săn mồi ven bờ biển thuộc các bán đảo du lịch Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cá voi xuất hiện săn mồi tại vùng biển mũi Bãi Bấc, khu vực Mũi Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Sư việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Người quay được đoạn clip là anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi, trú tại tổ dân phố Lý Lương, phường Quy Nhơn Đông.

Cá voi trồi lên mặt nước, trên cao là đàn hải âu. Ảnh: Chụp màn hình.

Cụ thể, nhóm thợ lặn của Hoàng Lợi ( ở bán đảo Nhơn Lý) cho biết, cá voi xuất hiện ở gần mũi biển Bãi Bấc (bán đảo Nhơn Lý) vào thời điểm 6 giờ 30 ngày 17/5.

Theo anh Lợi, khoảnh khắc cá voi nhô lên săn mồi diễn ra nhanh, liên tục há miệng lớn để nuốt đàn cá nhỏ. Trên mặt nước của vùng biển, đàn chim hải âu sà xuống rất đông, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú và sống động.

Clip ghi lại cảnh cá voi trồi lên mặt biển săn mồi. Nguồn: Thanh Tịnh

Theo quan sát cũng như nhận định của các thợ lặn, đây là cá thể cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn. Qua hình ảnh ghi lại, cá voi này có thể là cá voi Bryde, loài thường xuất hiện nhiều ở vùng biển Nam Trung bộ vào những năm gần đây.

Nhiều người dân xem Clip bày tỏ, sự thích thú trước khoảnh khắc hiếm gặp, đồng thời cho rằng việc cá voi thường xuyên xuất hiện gần bờ cho thấy môi trường biển nơi đây trong lành; thức ăn dồi dào, phong phú.