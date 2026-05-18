Buôn bán hàng cấm, hai vợ chồng lĩnh 33 tháng tù

Với cáo buộc về tội “Buôn bán hàng cấm”, 2 vợ chồng Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 33 tháng tù.

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa đưa ra xét xử công khai vụ án Nguyễn Thị Thùy và đồng phạm, về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, do cần tiền để phục vụ cuộc sống gia đình, từ đầu năm 2025 đến ngày 27/12/2025, tại số nhà 179/02/01 đường Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà và quán tạp hóa “Tâm Thùy” tại thôn Trúc Khê, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Thùy và chồng mình là Trần Quốc Toàn đã có hành vi Buôn bán pháo nổ nhằm mục đích kiếm lời.

Toàn cảnh phiên toà.

Trong đó, ngày 27/12/2025, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn đã bán 03 giàn pháo hoa nổ cho các lái xe khách đường dài (không xác định được tên tuổi, địa chỉ), thu lợi bất chính số tiền 2.050.000 đồng.

Ngày 28/12/2025, biết được hành vi buôn bán pháo nổ của mình đã bị phát hiện, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và tự nguyện giao nộp tổng cộng 26,4 kilôgam pháo nổ các loại.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn khai nhận số pháo trên các bị cáo mua về cất giấu tại nhà riêng và quán tạp hóa để bán lại cho khách kiếm lời.

Căn cứ hồ sơ vụ án, tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Toàn 15 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Thùy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Buôn bán hàng cấm”.