Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Buôn bán hàng cấm, hai vợ chồng lĩnh 33 tháng tù

Với cáo buộc về tội “Buôn bán hàng cấm”, 2 vợ chồng Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 33 tháng tù.

Hạo Nhiên

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa đưa ra xét xử công khai vụ án Nguyễn Thị Thùy và đồng phạm, về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, do cần tiền để phục vụ cuộc sống gia đình, từ đầu năm 2025 đến ngày 27/12/2025, tại số nhà 179/02/01 đường Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà và quán tạp hóa “Tâm Thùy” tại thôn Trúc Khê, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Thùy và chồng mình là Trần Quốc Toàn đã có hành vi Buôn bán pháo nổ nhằm mục đích kiếm lời.

imagesthumbaa64107d-15ae-4a92-8a6e-e9caa577b090.jpg
Toàn cảnh phiên toà.

Trong đó, ngày 27/12/2025, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn đã bán 03 giàn pháo hoa nổ cho các lái xe khách đường dài (không xác định được tên tuổi, địa chỉ), thu lợi bất chính số tiền 2.050.000 đồng.

Ngày 28/12/2025, biết được hành vi buôn bán pháo nổ của mình đã bị phát hiện, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và tự nguyện giao nộp tổng cộng 26,4 kilôgam pháo nổ các loại.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn khai nhận số pháo trên các bị cáo mua về cất giấu tại nhà riêng và quán tạp hóa để bán lại cho khách kiếm lời.

Căn cứ hồ sơ vụ án, tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Toàn 15 tháng tù giam; bị cáo Nguyễn Thị Thùy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, về tội “Buôn bán hàng cấm”.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu. (Nguồn: VTV1)
#Công an #Hà Tĩnh #toà án #xét xử #vợ chồng #buôn bán

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh tiêu hủy hơn 10.890kg pháo hoa nổ

Toàn bộ số pháo hoa nổ được tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để mất tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ và đào hố chôn lấp.

Ngày 12/2/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức tiêu hủy vật chứng của vụ án “Buôn bán hàng cấm”, vật chứng của vụ án là 615 thùng bìa carton, chứa 10.890,6 kg pháo hoa nổ.

1-3008.jpg
Các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra niêm phong.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 35kg pháo lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 35kg pháo nổ đi tiêu thụ, N.T.V (tỉnh Quảng Trị) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/01, thông tin từ Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển trái phép 35kg pháo nổ.

point-blur-jan212026-153650.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Bị bắt quả tang khi chở gần 14 kg pháo hoa nổ trái phép qua Hải Phòng

Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm một vụ án điển hình về tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 18/12, tại Km 10+760 đường tỉnh 396B, thuộc địa phận thôn Trại Hào, xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Hồng Châu tiến hành kiểm tra, phát hiện L.Đ.C (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô mang theo 2 thùng bìa carton có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng bìa carton chứa 10 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 13,8kg.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới