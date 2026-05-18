Xử phạt người đàn ông xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam

Do mâu thuẫn nghề nghiệp, L.V.H (Quảng Trị) đã dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ, sửa chữa phương tiện trên bảng thông tin cứu hộ.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một trường hợp có hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Trước đó, Công an xã Quảng Ninh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh về việc một số bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam bị xóa, làm mờ số điện thoại hotline cứu hộ, gây bức xúc dư luận.

Quá trình điều tra xác định, người liên quan là Lê Văn H (SN 1987, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh), chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn.

Lê Văn H. dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ. Ảnh: MXH

Tại cơ quan Công an, H khai nhận ngày 3/5/2026, tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thôn Hà Kiên (xã Quảng Ninh), do mâu thuẫn nghề nghiệp với một cơ sở sửa chữa khác tại xã Lệ Ninh nên đã dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ và sửa chữa phương tiện trên bảng thông tin cứu hộ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn H số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi “tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Công an xã Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cục Cảnh sát giao thông xem xét, xử lý thêm đối với H về hành vi “dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định”, theo điểm c, khoản 7, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.