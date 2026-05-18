Xử phạt người đàn ông xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam

Do mâu thuẫn nghề nghiệp, L.V.H (Quảng Trị) đã dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ, sửa chữa phương tiện trên bảng thông tin cứu hộ.

Hạo Nhiên

Ngày 18/5, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một trường hợp có hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Trước đó, Công an xã Quảng Ninh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh về việc một số bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam bị xóa, làm mờ số điện thoại hotline cứu hộ, gây bức xúc dư luận.

Quá trình điều tra xác định, người liên quan là Lê Văn H (SN 1987, trú thôn Tây, xã Quảng Ninh), chủ một cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn.

Lê Văn H. dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ. Ảnh: MXH

Tại cơ quan Công an, H khai nhận ngày 3/5/2026, tại Km663+610 cao tốc Bắc - Nam đoạn qua thôn Hà Kiên (xã Quảng Ninh), do mâu thuẫn nghề nghiệp với một cơ sở sửa chữa khác tại xã Lệ Ninh nên đã dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ và sửa chữa phương tiện trên bảng thông tin cứu hộ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn H số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi “tháo dỡ, phá hủy hoặc làm hư hại các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức”, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Công an xã Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ chuyển Cục Cảnh sát giao thông xem xét, xử lý thêm đối với H về hành vi “dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định”, theo điểm c, khoản 7, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Xem thêm video người đàn ông xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam.
#Công an #Quảng Trị #xử phạt #cạo sơn #xóa số điện thoại #cứu hộ

Truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở xã Kim Phú, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 người truy tìm nghi phạm gây án.

Chiều 12/5, lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 100 người, chia làm nhiều tổ tiếp tục truy tìm đối tượng Đ.X.T (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú), là nghi phạm đang bỏ trốn sau khi gây ra cái chết đối với chị Cao Thị S.

Được biết, nghi phạm Đ.X.T chồng cũ của chị S; T và chị S đã có 4 người con; gần đây hai vợ chồng xảy ra xích mích, bất hoà nên vừa làm thủ tục ly hôn.

Công an cảnh báo hiểm họa phơi lúa dưới lòng đường

Việc người nông dân phơi lúa dưới lòng đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tham gia giao thông, đặc biệt hơn là nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Công an xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng cho biết, bà con nông dân trên địa bàn đang bước vào cao điểm mùa thu hoạch. Tuy nhiên, đi cùng với niềm vui ngày mùa là nỗi lo về trật tự an toàn giao thông khi tình trạng người dân tận dụng lòng, lề đường làm nơi phơi lúa, nông sản lại tái diễn. Việc phơi thóc lúa trên đường không chỉ gây cản trở lối đi, làm thu hẹp mặt đường mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

Thực tế cho thấy, mặt đường nhựa hoặc bê tông khi phủ lên một lớp lúa sẽ trở nên rất trơn trượt, khiến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dễ mất lái và ngã xe. Nguy hiểm hơn, vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng hạn chế, người tham gia giao thông rất khó quan sát để xử lý kịp thời các chướng ngại vật này.

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".

