Phá đường dây buôn bán bột ngọt giả tại TPHCM

Chiều ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên Tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Các công đoạn sản xuất, đóng gói bột ngọt giả do đối tượng Thạch Hiểu thực hiện. Ảnh Znews

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TPHCM. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh Znews

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi), Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi) và Thạch Hiểu (47 tuổi), cùng cư trú tại TPHCM về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Hiện vụ án được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2025, Công an tỉnh Tây Ninh cũng vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Ajinomoto, Knor với quy mô lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 03 đối tượng về Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự. Các đối tượng gồm: Dương Thị Yến Oanh (tên thường gọi là Út Hương, SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, hàng giả sau khi thành phẩm được các đối tượng bán lại cho các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh trong tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận để kiếm lời.

Hồi tháng 1/2026, một cơ sở sản xuất mì chính giả quy mô lớn tại Hưng Yên cũng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long (SN 1958, ngụ xã A Sào) về hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm. Trước đó, các trinh sát của Phòng PC03 Công an tỉnh đã âm thầm theo dõi và tóm gọn ổ nhóm sản xuất lậu này sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng đến ngày 26/1, Long đã sản xuất 1.008 gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, gồm 551 gói loại 1 kg và 457 gói loại 454 g. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ số mì chính trên là phụ gia thực phẩm giả, không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Thị trường bột ngọt/mì chính giả tại Việt Nam đang ở mức báo động với quy mô ngày càng mở rộng và phương thức phân phối ngày càng tinh vi. Người tiêu dùng cũng nên tự bảo vệ bản thân và gia đình bằng việc kiểm tra kĩ thông tin sản phẩm trước khi mua để tránh mua phải hàng giả, hàng san chia, đóng gói lại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.