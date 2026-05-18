Lập biên bản hàng chục container ngang nhiên đậu xe ăn tối

Dù tuyến đường nhỏ hẹp, đông đúc người qua lại, đặc biệt là sinh viên ĐHQG, thế nhưng nhiều tài xế container vẫn ngang nhiên đậu xe để... ăn uống.

Ngày 18/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết đã lập biên bản 10 trường hợp xe đầu kéo container dừng đỗ sai quy định trên đường Thống Nhất (đoạn trước KDC Bcons, phường Đông Hoà, TP HCM).

Tình trạng xe đầu kéo container dừng đỗ trên đường Thống Nhất gây bức xúc người dân thời gian qua.

"Đây là tuyến đường chỉ 3 làn xe mỗi chiều nối từ QL1K ra xa lộ Hà Nội, đồng thời có nhiều nhánh rẽ dẫn vào khu làng đại học (Đại học Quốc gia) với lượng xe trên tuyến rất cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm khi sinh viên, người lao động di chuyển đông", chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết.

Tuy nhiên, trước Khu dân cư (KDC) Bcons tập trung nhiều nhà dân, hàng quán buôn bán sầm uất nên nhiều ôtô, đặc biệt là container dừng đỗ dọc đường để tài xế vào ăn tối, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình, dẫn đến việc chiếm dụng phần lớn diện tích làn xe máy.

CSGT Rạch Chiếc xử lý các tài xế vi phạm

"Trước thực trạng quá nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tối 17/5 lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã tuần tra và lập biên bản xử lý 10 trường hợp container dừng đỗ sai quy định", Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin, đồng thời cho biết sẽ liên tục tuần tra xử lý để chấm dứt tình trạng gây bức xúc người dân.