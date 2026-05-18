Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lập biên bản hàng chục container ngang nhiên đậu xe ăn tối

Dù tuyến đường nhỏ hẹp, đông đúc người qua lại, đặc biệt là sinh viên ĐHQG, thế nhưng nhiều tài xế container vẫn ngang nhiên đậu xe để... ăn uống.

Đăng Lê

Ngày 18/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết đã lập biên bản 10 trường hợp xe đầu kéo container dừng đỗ sai quy định trên đường Thống Nhất (đoạn trước KDC Bcons, phường Đông Hoà, TP HCM).

kto-tl_img-3042.jpg
kto-tl_img-3043.jpg
kto-tl_img-3044.jpg
Tình trạng xe đầu kéo container dừng đỗ trên đường Thống Nhất gây bức xúc người dân thời gian qua.

"Đây là tuyến đường chỉ 3 làn xe mỗi chiều nối từ QL1K ra xa lộ Hà Nội, đồng thời có nhiều nhánh rẽ dẫn vào khu làng đại học (Đại học Quốc gia) với lượng xe trên tuyến rất cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm khi sinh viên, người lao động di chuyển đông", chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết.

Tuy nhiên, trước Khu dân cư (KDC) Bcons tập trung nhiều nhà dân, hàng quán buôn bán sầm uất nên nhiều ôtô, đặc biệt là container dừng đỗ dọc đường để tài xế vào ăn tối, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình, dẫn đến việc chiếm dụng phần lớn diện tích làn xe máy.

kto-tl_img-3045.jpg
kto-tl_img-3046.jpg
CSGT Rạch Chiếc xử lý các tài xế vi phạm

"Trước thực trạng quá nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tối 17/5 lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã tuần tra và lập biên bản xử lý 10 trường hợp container dừng đỗ sai quy định", Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin, đồng thời cho biết sẽ liên tục tuần tra xử lý để chấm dứt tình trạng gây bức xúc người dân.

#container #CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Hơn 1 giờ tuần tra, CSGT xử phạt đủ loại xe ở phường Đông Hoà

30 phương tiện các loại gồm container, ô tô, xe máy... đã bị CSGT Đội Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt khi tham gia giao thông ở phường Đông Hoà, TP HCM.

Khuya 15/5, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, chỉ gần 90 phút (từ 19h đến 20h30 cùng ngày), CSGT Đội Rạch Chiếc tiến hành tuần tra hàng loạt tuyến đường trên điạ bàn phường Đông Hoà (TP HCM) như: quốc lộ 1A, đường Thống Nhất, Mỹ Phước - Tân Vạn, Bùi Thị Xuân... đã phát hiện hàng chục phương tiện từ xe đầu kéo container, ô tô đến xe máy vi phạm các lỗi là nguy cơ cao dẫn đến TNGT.

kto-tl_img-2910.jpg
CSGT Rạch Chiếc tuần tra hàng loạt tuyến đường trên điạ bàn phường Đông Hoà (TP HCM) trong đêm 15/5...
Xem chi tiết

Xã hội

BQL dự án bị CSGT xử phạt vì... thi công bầy hầy

Thi công để đất dá gây cản trở giao thông, chủ đầu tư đã bị lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc lập biên bản xử phạt và yêu cầu khắc phục.

Chiều 15/5, thông tin từ chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các công trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn do Đội chịu trách nhiệm đảm trách.

kto-tl_img-2888.jpg
Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các công trình thi công không đảm bảo an ATGT trên địa bàn do Đội chịu trách nhiệm đảm trách.
Xem chi tiết

Xã hội

Nữ giúp việc hành hạ cụ bà tai biến ở Hà Nội bị xử phạt 2 năm tù

Nữ giúp việc bị tuyên phạt 2 năm tù vì hành hạ cụ bà tai biến ở Hà Nội, gây bức xúc dư luận và vi phạm pháp luật về hành xử đối với người già yếu.

Sự trừng phạt thích đáng của pháp luật

Ngày 14/5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Trương Thị Bắc (SN 1979, trú thôn 5, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Hành hạ người khác".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới