Tinh thể "cực đặc biệt" hình thành trong vụ thử bom hạt nhân năm 1945

Theo các nhà khoa học, đá trinitite hình thành trong vụ thử bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới vào năm 1945 chứa các tinh thể độc đáo chưa từng thấy trước đây.

​Vào một buổi sáng tháng 7/1945, Mỹ tiến hành kích nổ quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới gần thành phố Alamogordo, trên sa mạc đầy cát bụi của New Mexico. Vụ nổ giải phóng năng lượng tương đương 25.000 tấn TNT, làm bốc hơi hoàn toàn tháp thả bom và biến cát sa mạc trong bán kính 300m thành vật liệu giống thủy tinh.

Sau vụ nổ, các chuyên gia tìm thấy một vật liệu giống thủy tinh có màu xanh nhạt và đỏ. Họ gọi nó là trinitite - theo tên của vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên Trinity. Ngoài ra, vật liệu này còn có tên khác là thủy tinh Alamogordo. Vật liệu này chủ yếu gồm silicate dioxide trộn với feldspar (tràng thạch) và hạt thạch anh nóng chảy, lác đác các khoáng chất khác như calcite, hornblende, augite.

Trinitite hình thành từ cát nóng chảy do lượng nhiệt năng khổng lồ mà vũ khí bom hạt nhân giải phóng khi được kích nổ. Các chuyên gia ước tính, vụ nổ làm tăng nhiệt độ không khí ở khu vực trung tâm diễn ra vụ thử bom hạt nhân lên khoảng 4.982 độ C.

Trinitite chỉ được hình thành trong vụ nổ bom hạt nhân. Ảnh: Luca Bindi and Paul J. Steinhardt.

Hơn 80 năm sau vụ thử bom hạt nhân đầu tiên trên thế giới, các nhà nghiên cứu phát hiện một số trinitite màu đỏ chứa các tinh thể độc đáo không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trong tự nhiên. Họ đã thông tin chi tiết về phát hiện này trong một nghiên cứu được công bố ngày 11/5 trên tạp chí PNAS.

Cuộc điều tra được khơi mào bởi một loại khoáng chất khác: một loại giả tinh thể bất thường đã được xác định trước đó trong các mẫu đá trinitite đỏ. Không giống như hầu hết các giả tinh thể, chủ yếu được cấu tạo từ nhôm, trinitite đỏ lại giàu silic. Sự tồn tại của nó cho thấy có thể có những tinh thể kỳ lạ khác ẩn giấu trong trinitite đỏ.

Luca Bindi, nhà khoáng vật học tại Đại học Florence ở Italy và là tác giả chính của nghiên cứu mới cho biết, nhóm của ông đã sử dụng kính hiển vi điện tử và nhiễu xạ tia X để kiểm tra một biến thể "màu đỏ sẫm" hiếm gặp của trinitite đỏ. Màu đỏ tươi nổi bật của mẫu đá này đến từ tháp thử nghiệm bị phá hủy và các thiết bị kim loại xung quanh nó. Các giọt kim loại từ những cấu trúc này bị mắc kẹt bên trong cát nóng chảy do lượng nhiệt năng khổng lồ mà quả bom hạt nhân giải phóng trong vụ nổ. Sau khi rơi xuống mặt đất dưới dạng lỏng, chúng nguội đi và trở thành trinitite đỏ.

Trong mẫu vật này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một tinh thể clathrate chưa từng thấy trước đây. Clathrate là một loại cấu trúc tinh thể trong đó một nguyên tố tạo thành một "chiếc lồng", giữ các nguyên tử khác bên trong. Họ cho biết kiểu sắp xếp này rất hiếm gặp trong tự nhiên, đặc biệt là đối với các hợp chất vô cơ.

Đây là lần đầu tiên tinh thể clathrate được tìm thấy như một sản phẩm phụ của vụ nổ hạt nhân. Trong vụ thử bom hạt nhân Trinity năm 1945, nhiệt độ vượt quá 1.500 độ C và áp suất tăng vọt lên đến 8 gigapascal trong một thời gian ngắn - tương đương với áp suất sâu bên dưới lớp vỏ trái đất. Điều kiện khắc nghiệt như vậy đã buộc các nguyên tử phải sắp xếp theo những cấu hình mà bình thường chúng không thể có được.

Kho tri thức

Vì sao Mỹ hủy kế hoạch thử bom hạt nhân trên Mặt Trăng?

Trong cuộc chạy đua vào không gian với Liên Xô, Mỹ từng bí mật lên kế hoạch thực hiện dự án A119. Mục đích của dự án này là nhằm đưa bom hạt nhân lên Mặt Trăng để tiến hành thử nghiệm.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, thế giới bước vào thời kỳ Chiến tranh lạnh. Theo đó, Mỹ, Liên Xô và nhiều nước bước vào cuộc chinh phục vũ trụ khốc liệt. Nhằm vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua vào không gian, Mỹ đã thực hiện nhiều kế hoạch. Trong số này, đáng chú ý là dự án A119 mà Mỹ dự định thực hiện trên Mặt Trăng
Kho tri thức

Lần đầu tiên công bố hình ảnh Liên Xô thử hạt nhân dưới nước

Kênh truyền hình Zvezda của Nga lần đầu tiên công bố các hình ảnh về vụ thử hạt nhân dưới nước đầu tiên của Liên Xô vào ngày 21/9/1955.

Cuộc thử nghiệm ngư lôi mang đầu hạt nhân đầu tiên dưới nước diễn ra ở Liên Xô vào ngày 21 tháng 9 năm 1955. Chính quyền Xô Viết lúc đó gọi mục tiêu chính của nó là phát triển lá chắn phòng thủ chống hạt nhân cho hạm đội Liên Xô. Ảnh: Zvezda 
Trong bối cảnh cuộc chạy đua hạt nhân ở Hoa Kỳ vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, Liên Xô cần một lá chắn chống hạt nhân cho tàu và tàu ngầm để phát triển các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới nước. Ảnh: Wikipedia

Đối với các vụ nổ hạt nhân dưới nước, một địa điểm thử nghiệm đặc biệt có tên “Object 700” đã được thành lập ở quần đảo Novaya Zemlya. Vị trí xảy ra vụ nổ là vịnh Chernaya, nước ở đây gần như không hòa lẫn với nước ở Biển Barents nên tránh được tình trạng rò rỉ phóng xạ lớn. Ảnh: Sputnik
Vụ nổ hạt nhân dưới nước được thực hiện ở độ sâu 12 mét; ngư lôi hạt nhân T-5 được kích nổ nặng 2,2 tấn, dài 792 cm.Những ngư lôi như vậy có thể được sử dụng để trang bị cho các loại tàu và tàu ngầm của Liên Xô. Sức mạnh của vụ nổ thử nghiệm là 3,5 kiloton TNT. Ảnh: Military Libr 
 Đầu đạn hạt bên trong mà ngư K5 mang theo có sức mạnh tương đương với ngư lôi Mk5 của Hoa Kỳ lúc đó. Lý do mà Liên Xô sử dụng loại đầu đạn này là mục tiêu của cuộc thử nghiệm. Họ muốn biết nếu bị tấn công bởi một quả đạn như vậy, hạm đội tàu tác chiến sẽ ra sao. Ảnh: Ảnh: Military Libr 
 Ngư lôi này được hộ tống bởi tàu quét mìn T-393 Okhotnik (Project 253I) cùng với các tàu hải quân đến địa điểm phát nổ. Quả ngư lôi được đưa xuống nước tới độ sâu 12m và treo ở tư thế thẳng đứng. Nó được kích nổ trong tư thế này, được cho là mo phỏng gần đúng với hành trình của ngư lôi khi được bắn ra khỏi ống phóng 533mm tiêu chuẩn. Ảnh: War-book.ru
 Để nghiên cứu các yếu tố gây thiệt hại, một số tàu và tàu ngầm đã được đưa đến khu vực thử nghiệm, cách tâm chấn từ 300 mét đến 3 km. Trong đó có 2 tàu ngầm S-81 và S-84 thu giữ được của Đức và 2 tàu ngầm của chính Liên Xô là B-9 và S-19, một số tàu khu trục và 100 con chó.
Theo như video mà kênh truyền hình Zvezda đã công bố, cho thấy một cảnh quay từ vị trí rất gần khoảnh khắc quả ngư lôi hạt nhân này phát nổ. Cựu chiến binh Alexander Zhuravlev (người mặc quân phục), phi hành đoàn máy bay trên đã rất mạo hiểm khi thực hiện việc ghi hình, khi họ rời khỏi địa điểm đó, sóng xung kích đã đẩy họ như có người xô phía sau. Ảnh: Zvezda 
Dưới sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, kênh truyền hình này đã lần đầu tiên được tiếp cận hình ảnh, video tư liệu về vụ thử hạt nhân quan trọng này. Theo các thông tin đã được giải mật, Liên Xô đã có đến 2 lần thử hạt nhân dưới nước với chính ngư lôi K-5. Ảnh: Zvezda 
 Theo tài liệu giải mật, có 75 con chó trên tàu mục tiêu và 25 con khác được để tại các cơ sở trên bờ. Kết quả có 6 con chó bị chìm trong các khoang tàu, có 11 con bị nhiễm phóng xạ ở cấp độ 1 và 2 với liều lượng vượt 80 roentgens, một con bị nhiễm đến cấp độ 3 với 300 roengens, còn lại những con chó khác vẫn an toàn. Ảnh: Sputnik  

 Tàu khu trực Reut chìm ngay lập tức. Đối với các tàu ngầm, chiếc S81 của Đức cách tâm chấn 500m bị chìm ngay lập tức, khoang số 6 ngập nước, thân tàu bị bóp lại, khiến động cơ hư hỏng hoàn toàn. Tàu ngầm B-9 của Liên Xô ở cách 800m (loại như trên hình) bị ngập nước hoàn toàn động cơ điện nhưng được khắc phục sau đó 3 ngày.
 Ngoài ra, vụ nổ còn liên tiếp tạo ra hàng loạt vụ nổ thứ cấp. Tuy nhiên số các tàu mục tiêu khác cơ bản không bị hư hại nhiều. Kết quả của các cuộc thử nghiệm, người ta kết luận rằng nếu các tàu được bố trí chính xác ở khoảng cách lớn với nhau, kẻ thù sẽ không thể đánh chìm nhiều hơn một tàu bằng ngư lôi hạt nhân. Ảnh Sputnik

 Về sau, Liên Xô một lần nữa thử nghiệm ngư lôi hạt nhân K5 có sức công phá 10 kiloton vào ngày 10/10/1957. Khi phát nổ ở độ sâu 35m, ngay lập tức phá hủy 2 tàu khu trục, 2 tàu ngầm, 2 tàu quét mìn cũ được sử dụng làm mục tiêu.

Kho tri thức

Giải mã vụ thử hạt nhân dưới nước đầu tiên trên thế giới

Vào tháng 7/1946, Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân dưới nước đầu tiên trên thế giới trong khuôn khổ Operation Crossroads (Chiến dịch Ngã tư). Đám mây hình nấm và cột nước "khủng" bốc lên từ vụ thử hạt nhân.

 Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Mỹ tiến hành một loạt vụ thử vũ khí hạt nhân ở Bikini Atoll, Thái Bình Dương vào giữa năm 1946. Những vụ thử hạt nhân này nằm trong khuôn khổ Operation Crossroads (Chiến dịch Ngã tư).
