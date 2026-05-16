Hà Nội

Kho tri thức

Bí mật rùng rợn của loài cây biểu tượng cái chết trong nghĩa trang cổ

Giữa những nghĩa trang cổ, tu viện đá và khu rừng sương phủ, cây thanh tùng châu Âu tồn tại như biểu tượng của cái chết và sự bất tử.

T.B (tổng hợp)

Ít có loài cây nào mang vẻ đẹp vừa u tối vừa huyền bí như thanh tùng châu Âu (Taxus baccata). Loài cây lá kim này xuất hiện từ hàng triệu năm trước và được xem là một trong những sinh vật sống lâu đời nhất châu Âu. Một số cá thể tại Anh và Scotland được cho là đã hơn 2.000 năm tuổi, và nhiều cây còn cổ xưa hơn cả những nhà thờ trăm tuổi được xây cạnh chúng.

Ảnh: conifers.

Thanh tùng châu Âu có dáng vẻ khá trầm mặc: thân cây nâu đỏ, tán lá xanh đậm quanh năm và phát triển chậm đến đáng kinh ngạc. Nhưng điều khiến nó nổi bật nhất lại là những “quả” đỏ tươi nhỏ như hồng ngọc. Thực chất đó là lớp áo hạt gọi là aril — phần duy nhất của cây không chứa độc tố. Gần như toàn bộ phần còn lại của cây, từ lá, vỏ đến hạt, đều chứa alkaloid taxine cực độc, đủ để gây tử vong cho người và gia súc nếu ăn phải. Chính vì vậy, trong nhiều truyền thuyết châu Âu, thanh tùng thường gắn với cái chết, nghĩa địa và thế giới linh hồn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: từ chính loài cây độc này, con người lại tìm ra những hợp chất y học quý giá. Họ hàng gần của nó là thanh tùng Thái Bình Dương từng giúp các nhà khoa học phát triển paclitaxel — hoạt chất chống ung thư nổi tiếng. Điều đó khiến thanh tùng trở thành biểu tượng đặc biệt của ranh giới mong manh giữa chất độc và thuốc chữa bệnh.

Ảnh: ati.woodlandtrust.org

Trong lịch sử, gỗ thanh tùng được săn lùng vì độ dẻo và bền hiếm có. Những cung thủ Anh thời trung cổ từng sử dụng gỗ tùng để chế tạo trường cung nổi tiếng, thứ vũ khí góp phần làm thay đổi nhiều trận chiến lớn trong Chiến tranh Trăm năm. Một cây tùng trưởng thành đẹp có thể cung cấp phần gỗ hoàn hảo cho những cây cung mạnh và đàn hồi đến mức đáng kinh ngạc.

Ngày nay, thanh tùng châu Âu vẫn phủ bóng trong các nghĩa trang cổ tại Anh, Ireland và nhiều vùng của Pháp. Người ta tin rằng chúng được trồng để canh giữ linh hồn người chết hoặc tượng trưng cho sự tái sinh bởi khả năng sống cực lâu. Có những thân cây rỗng ruột gần như mục nát hoàn toàn nhưng vẫn tiếp tục mọc cành lá xanh tốt suốt nhiều thế kỷ.

Kho tri thức

Sinh vật trông như quái vật ngoài hành tinh, là 'ác mộng' của rạn san hô

Sở hữu về ngoài kỳ dị như như sinh vật ngoài hành tinh, sao biển mũ gai là một trong những loài đáng sợ nhất với rạn san hô nhiệt đới.

Sao biển mũ gai (Acanthaster planci) là loài sao biển nổi tiếng bởi lớp gai độc phủ kín cơ thể. Khi trưởng thành, chúng có thể rộng tới hơn nửa mét và sở hữu từ 12 đến hơn 20 cánh tay tỏa ra như chiếc vương miện đầy gai nhọn. Màu sắc của chúng cũng cực kỳ nổi bật: tím, đỏ, xanh lam, xám hoặc pha cam rực rỡ, khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy có cảm giác như đang gặp một sinh vật viễn tưởng dưới đáy đại dương.

Kho tri thức

Sinh vật cổ dài được ví như “hóa thạch sống” kỳ lạ của thế giới côn trùng

Với chiếc cổ dài kỳ lạ và dáng vẻ như sinh vật thời tiền sử, ruồi cổ rắn là nhóm côn trùng săn mồi nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn.

Raphidioptera là một bộ côn trùng khá hiếm, thường được gọi là ruồi cổ rắn. Cái tên này xuất phát từ phần ngực trước kéo dài giống chiếc cổ rắn, khiến chúng trông khác hẳn hầu hết các loài côn trùng quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên giữa lớp vỏ cây hoặc cành khô, ruồi cổ rắn tạo cảm giác như một sinh vật bước ra từ thời đại khủng long thu nhỏ.

Kho tri thức

Điều khó tin về loài ếch tròn như quả bóng sống ở sa mạc cực kỳ khắc nghiệt

Với thân hình tròn vo, đôi mắt to ngơ ngác và tiếng kêu như món đồ chơi cao su, ếch mưa sa mạc là sinh vật từng khuấy đảo mạng Internet toàn cầu.

Ếch mưa sa mạc (Breviceps macrops) là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ và "đáng yêu" nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các dải cát ven biển ở Namibia và Nam Phi, nơi khí hậu khô cằn tưởng như hoàn toàn không phù hợp với loài ếch vốn cần độ ẩm cao. Thế nhưng, chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, loài sinh vật bé nhỏ này lại tiến hóa theo cách cực kỳ đặc biệt.

