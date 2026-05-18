CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".

Đăng Lê

Cuối giờ sáng nay 18/5, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, nhiều tổ tuần tra của Đội vẫn đang xuyên suốt bám sát các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trục đường có mật độ, trật tự giao thông phức tạp để kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về Trật tự An toàn giao thông (TTATGT).

Lực lượng CSGT toàn TP HCM được huy động, đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm xử lý TTATGT theo chỉ đạo của Lãnh đạo PC08 và Ban Giám đốc Công an TP HCM.

"Cùng với lực lượng CSGT thuộc PC08, tất cả các cán bộ - chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân cao điểm xử lý vi phạm về TTATGT, đặc biệt là các hành vi dừng, đỗ xe...theo chỉ đạo của Lãnh đạo PC08 và Ban Giám đốc Công an TP HCM", chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết.

Lực lượng CSGT tập trung tuần tra, kiểm soát xử lý trên các tuyến trọng điểm như: Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, QL1... (Đội Rạch Chiếc); Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công... (Đội CSGT Cát Lái); QL51, (Đội CSGT Nam Sài Gòn); Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh...(Đội CSGT Đa Phước)... và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng dừng, đỗ gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân thực hiện đợt cao điểm vào 11h30 sáng 18/5.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, ghi hình xử lý kết hợp công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông", Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, thông tin.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định: "Với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và chủ động, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh với phương châm: Tính mạng con người là trên hết”.

